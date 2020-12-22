Başkan Gültak'ın Covid-19 testi pozitif çıktı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın Covid19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başkan Gültak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son yaptırdığı Covid19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Paylaşımında, geçmiş olsun dileklerinde bulunanlara teşekkür eden Gültak, "Tüm vatandaşlarımıza tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Genel sağlık durumu iyi olan Başkan Gültak'ın kendisini evinde izole ettiği ve tedavisinin evinde devam ettiği bildirildi.

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