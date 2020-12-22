Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Korona virüsü atlatan Dr. Sayıcı: “Gribi 10 ile çarpın, şikayetleriniz o kadar şiddetli” Mersin’de ailesiyle birlikte korona virüse yakalanan ve hastalığı yenmeyi başaran Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Sayıcı, hastalığın çok zor bir süreç olduğunu belirterek herkesi uyardı Dr. Sayıcı: “Kaslarınız lime lime oluyor. Akciğer tutulumunuz olmasa bile nefes açlığı çekiyorsunuz. Aldığınız nefes size yetmiyor”

İHA

(Özel) Korona virüsü atlatan Dr. Sayıcı: “Gribi 10 ile çarpın, şikayetleriniz o kadar şiddetli” Mersin’de ailesiyle birlikte korona virüse yakalanan ve hastalığı yenmeyi başaran Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Sayıcı, hastalığın çok zor bir süreç olduğunu belirterek herkesi uyardı Dr. Sayıcı: “Kaslarınız lime lime oluyor. Akciğer tutulumunuz olmasa bile nefes açlığı çekiyorsunuz. Aldığınız nefes size yetmiyor”

– Mersin’de ailesiyle birlikte korona virüse yakalanan ve hastalığı yenmeyi başaran Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Sayıcı, “Gribi 10 ile çarpın, şikayetleriniz o kadar şiddetli. Kaslarınız lime lime oluyor. Akciğer tutulumunuz olmasa bile nefes açlığı çekiyorsunuz. Aldığınız nefes size yetmiyor” diyerek, herkesi kurallara uymaları konusunda uyardı.
Korona virüsle (Covid19) mücadelenin baş kahramanları sağlık çalışanları, büyük fedakarlıklarla hayat kurtarmaya çalışırken ne kadar korunsalar da virüs onların da yakasına yapışıyor. Bazıları virüse yenik düşerek hayatını kaybederken, bazıları ise bu savaştan galip çıkıyor. Ancak, hastalık sürecinde yaşadıkları deneyimler, kurtulan sağlık çalışanlarını daha zorlu bir sürece itiyor ve derin izler bırakıyor. Bunlardan biri de Mersin Toros Devlet Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan 20 yıllık hekim Dr. Tuba Sayıcı. Yaklaşık bir ay önce yine hekim olan eşi ve iki oğluyla birlikte Covid19 pozitif olduğunu öğrenen Sayıcı, ailece zorlu bir süreç atlattı. Dr. Sayıcı, “Çok zordu” dediği bu dönemde yaşadıklarını İHA muhabirine anlatarak, insanları çok dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“Eşim ve çocuklarımla birlikte ailece hasta olduk. Muhtemelen kaynak benim”
Yaklaşık 10 aydır pandemi sürecinin içerisinde olduklarını belirten Dr. Sayıcı, “Nasıl yakalandığımızı bilmiyoruz, çünkü hastane içerisinde sürekli hastalarla yakın temas halindeyiz. Acile sürekli gidip geliyoruz. O süreç zarfında bir şekilde aldık virüsü, yaklaşık bir ay oldu. İlk şikayetlerim yaygın kas ağrısı, ateş, üşüme ve titremelerle başladı. Yine hekim olan eşimde de aynı şikayetler başlayınca ikimiz beraber testimizi yaptırdık, pozitif çıktı. 16 ve 10 yaşındaki iki oğlum da hasta oldu. Ailece hasta olduk. Zaten pozitif olduğumuzda hepimizde şikayetlerimiz eş zamanlı başlamıştı. Muhtemelen kaynak benim. Çok iyi koruyordum kendimi, maske de takıyordum ama bir şekilde temasımız olmuş demek ki. Sıkıntılı geçti; yaygın kas ağrısı, tat, koku problemlerimiz, çok ciddi yorgunluklarımız oldu. Çocuklar bize göre kısmen daha hafif geçirdi. Onlarınki hafif ateş, öksürük, bir de karın ağrısı şeklinde oldu” diye konuştu.

“Oksijen yetmiyor, aldığınız nefes size yetmiyor”
Etrafındaki hastalara göre virüsü daha iyi atlattıklarını dile getiren Sayıcı, “En azından pnömoni olmadık. Şimdi daha iyiyiz, toparladık ama yaygın kas ağrılarımız halen devam ediyor, ara ara baş ağrılarım oluyor. Üzerinden bir ay geçti ama geçen gün eşim çok ciddi nefes açlığı çekti. Oksijen yetmiyor, aldığınız nefes size yetmiyor. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Bir ay oldu biz iyileştik zannettik ama çok ciddi bir durumdu; 1520 dakika sürdü ama gerçekten çok korktuk. Sonra toparladı ve sebebini de bilmiyorsunuz, o an ne olduğunu bilmiyorsunuz. Kan değerleri normal, tomografisi normal. Onun için bu tip şeylere çok dikkat etmek lazım. Önemli olan bundan sonraki süreçte bağışıklık sistemini güçlü tutmak” şeklinde konuştu.

“Kaslarınız lime lime oluyor”
Hastalığı süresince çektiği acı ve ağrıları da paylaşan Dr. Sayıcı, “Grip hepimiz geçirmişizdir ama gribi 10 ile çarpın, şikayetleriniz o kadar şiddetli. Gerçekten çok ağır geçiriyorsunuz. Hastalar hep ‘kaslarım lime lime oluyor’ diyorlar ya gerçekten öyle oluyor. Bütün kaslarınızda yaygın bir ağrı, aşırı bir yorgunluk. Çok çabuk yoruluyorsunuz, çarpıntınız oluyor, akciğer tutulumunuz olmasa bile nefes açlığı çekiyorsunuz. Onun için en önemli korunma yöntemi gerçekten maske ve izolasyon. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Dikkat etmek, dışarı çıkmamak, çarşıya gitmemek, kapalı alanlarda uzun süre durmamak gerekiyor. Aile içi temas, misafirlik, bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. İnsanlar eğer izolasyona yeteri kadar dikkat etseler gerçekten bu virüs kontrol altına alınabilirdi” ifadelerini kullandı.

“Gerçekten çok acı ve hiçbir şey yapamıyorsunuz”
Hastaların yoğun bakımda çok kötü şeyler yaşadıklarının altını çizen Sayıcı, yoğun bakım doktoru olmadığını ama serviste takip ettiği hastaları olduğunu söyledi. Sayıcı, serviste takip ettiği bir hastasının yaşadıklarını şöyle aktardı:
“Gerçekten çok kötü; nefesiniz yetmiyor. O hastanın o süreci, ailesinin yaşadığı süreç gerçekten çok acı ve hiçbir şey yapamıyorsunuz, vereceğiniz tedaviler çok kısıtlı. Bağışıklık sistemi işin çoğunu halleden kısım. Belli bir aşamaya geldikten sonra artık geri döndüremiyorsunuz hastayı. Bir hafta serviste takip ettim hastayı. Ailesi için de çok kötüydü, hasta için de çok kötüydü. Öleceğini biliyorsunuz. İnşallah bir an önce şu salgın biter de herkes normal hayatına döner.”

“Birazcık daha sosyal hayatlarından fedakarlık etselerdi bu süreçlere gelmezdik”
İnsanların, bugüne kadar verilen mesajlara uymaları gerektiğini ama uyulmadığını vurgulayan Dr. Sayıcı, “Artık şu an çember o kadar çok daraldı ki, o kadar çok insan hasta ki, maske takanlar bile hasta oluyor artık, çünkü mutasyondan dolayı virüsün bulaştırıcılığı arttı. O ilk zamanlarda belki insanlar birazcık daha duyarlı olsalardı, birazcık daha sosyal hayatlarından fedakarlık etselerdi bu süreçlere gelmezdik. Tatillerinden fedakarlık etmediler. İnsanlar sosyal hayatlarından fedakarlık etmedikleri için biz bu haldeyiz. Keşke yapabilselerdi. Şu andan sonra yapabileceğimiz tek şey hasta olmamaya çalışmak ve hasta olsak da en azından bir an önce tedaviyi başlatıp, bundan sonraki süreçte ailemize, çevremize bulaştırmamak” dedi.

“Hasta yakınlarından anlayış bekliyoruz”
Sağlık çalışanları olarak hasta yakınlarından biraz anlayış beklediklerinin altını çizen Sayıcı, tüm personelin, hekimin, hemşirenin çok büyük fedakarlıklarla çalıştığını söyledi. Sayıcı, “Mesela bizim bölümümüzde şu an 5 hekimiz, 3 hekim arkadaşımız hasta. Gün aşırı nöbet tutuyoruz, herkes çok zor şartlarda çalışıyor. Biraz daha anlayış bekliyor insanlar hasta yakınlarından. Biz o insanlara hasta gözüyle bakmıyoruz artık, gerçekten birinin annesi, birinin babası gözüyle bakılıyor artık” diye konuştu.
En büyük problemlerinin uyku olduğunu da belirten Sayıcı, “Sürekli telefonunuz çalıyor, sürekli hasta danışılıyor. Çok yoğun çalıştığınız için yaşam kaliteniz düşüyor. Ailemizle ilgilenemiyoruz. Çocuklarım her gün bana ‘Anne ne zaman geleceksin? Ne zaman telefonun susacak’ diye soruyorlar, çünkü nöbetten geliyorum hala telefonum çalıyor. Artık yetişemiyoruz. Bütün telefonlara bakmaya, herkesin işini halletmeye çalışıyorsunuz ama kendi hayatımızdan fedakarlık ediyoruz. Bu süreç gerçekten çok kötü geçiyor. Hem hekim olarak hem bir anne olarak bitsin diye herkes gibi her gün dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gültak'ın Covid-19 testi pozitif çıktı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
YEREL HABERLER Başkan Gültak'ın Covid-19 testi pozitif çıktı Akdeniz ...
Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu
YEREL HABERLER Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül ...
Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale ...
Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale, ...
Kızıltan’dan ‘Yerel işletmelerden alışveriş yapalım’ çağrısı MTSO Başkanı Kızıltan, iş dünyasının pandemi sürecinde tüm birikimlerini tükettiğini, özellikle hizmet sektörleri ve küçük esnafın olağanüstü büyük yaralar aldığını belirterek, Mersinlilere yerel işletmelerden alışveriş yapmaları çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Kızıltan’dan ‘Yerel işletmelerden alışveriş yapalım’ ...
'3 Ocak Mersin'in kurtuluşu' konulu şiir yarışmasına rekor başvuru
YEREL HABERLER '3 Ocak Mersin'in kurtuluşu' konulu şiir yarışmasına ...
Mezitli Belediyesinin gelir-gider tablosu, ışıklı panolarda kesintisiz yayınlanıyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinin gelir-gider tablosu, ışıklı ...
MIP rekora doymuyor: İki ayda iki Türkiye rekoru
YEREL HABERLER MIP rekora doymuyor: İki ayda iki Türkiye rekoru
Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı temizlendi
YEREL HABERLER Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı ...
Kayıp balıkçının cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp balıkçının cesedi bulundu
Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu
Kablo hırsızları güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları güvenlik kamerası görüntülerinden ...
Pandemiyi hiçe sayıp eğlendiler Mersin polisi, kapalı olması gereken içkili bir mekana baskın düzenledi Baskında 20 kişi, pandemi kurallarını hiçe sayarak eğlenirken suçüstü yakalanırken, hem müşterilere hem de iş yeri sahibine 63 bin 600 lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Pandemiyi hiçe sayıp eğlendiler Mersin polisi, kapalı ...
Restoranda içki içip, eğlenen 20 kişiye 63 bin lira ceza
YEREL HABERLER Restoranda içki içip, eğlenen 20 kişiye 63 bin lira ...
Oda başkanları, borçlanma değil reform bekliyor EGD’nin ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ etkinliğine online katılan MTSO Başkanı Kızıltan, Türkiye’nin her türlü zorluğun üstesinden kolaylıkla gelebilecek güce sahip olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Oda başkanları, borçlanma değil reform ...
Uzm. Dr. Günaydın: "Fonksiyonel tıp reçetesi diyet, egzersiz, uyku, stres yönetimi”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Günaydın: "Fonksiyonel tıp reçetesi diyet, ...
Forum Katlı Kavşağı ocak ayı sonunda hizmete açılacak
YEREL HABERLER Forum Katlı Kavşağı ocak ayı sonunda hizmete açılacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021’de çevreye 331 milyon liralık yatırım yapacak
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021’de çevreye 331 ...
Büyükşehir personeline 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi' verildi
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ...
Suat Çelen: Turnuvayı 10 madalya ile tamamlıyoruz
YEREL HABERLER Suat Çelen: Turnuvayı 10 madalya ile tamamlıyoruz
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası sona ...
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi Şampiyonayı milliler, 2 madalya alarak tamamladı
YEREL HABERLER Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası sona ...
Göksu Üçtaş Şanlı'dan gümüş madalya
YEREL HABERLER Göksu Üçtaş Şanlı'dan gümüş madalya
Mersin'de avlanması yasak mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de avlanması yasak mavi yüzgeçli orkinos ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X