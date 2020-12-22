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Rosatom, Hanhikivi-1 NGS'nin temel tasarım belgelerini Fennovoima'ya teslim etti

İHA

Rosatom, Hanhikivi-1 NGS'nin temel tasarım belgelerini Fennovoima'ya teslim etti

Hanhikivi1 Nükleer Güç Santrali’nin tedarikçi şirketi olan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un bünyesinde bulunan RAOS Project Oy, Hanhikivi1 NGS'nin teknik çözümlerini içeren 'Birinci temel tasarım aşaması proje dokümantasyonu'nu alıcı Fennovoima şirketine teslim etti. Proje dokümantasyonu, Fennovoima uzmanları tarafından gözden geçirilerek ilerideki çalışmalar için kabul edildi.
Dokümantasyon paketi, NGS projesine yönelik teknik çözümlerin oluşturulması için projeye ait belgelerin temel aşamalarının tanımını içeriyor. EPC sözleşmesi gerekliliklerine göre teslim edilen pakette ayrıca, santralin konseptik ve işlevsellik projesi, 3D modeli, NGS’ye ait sistem ve bina projeleri gibi temel hazırlık aşamalarının da tanımı bulunuyor.
Finlandiya Hükümeti tarafından NGS’ye yönelik inşaat lisansının verilebilmesi için Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu (STUK) tarafından projenin güvenliğiyle ilgili bilgileri içeren 'Ön Güvenlik Analizleri Raporu'nun da (PSAR) kabul edilmesi gerekiyor. Teslim edilen bu dokümantasyon, PSAR’ın temelini oluşturuyor.
15 bölümden oluşan güvenlik gerekçesiyle ilgili bu PSAR, lisans başvuru sürecinin temel belgesi olma özelliğini taşıyor. PSAR, nükleer santrallerin güvenliğini etkileyen tüm yönlerini ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. PSAR içerisinde saha seçimi, NGS’nin yerleştirilmesi, proje temelleri ile teknik çözümler, güvenlik önlemleri ve ayrıca güvenlik açısından projenin denetim sonuçları da yer alıyor. Şu ana kadar, güvenlik ile ilgili PSAR’ın 5 bölümü incelenmek üzere işveren tarafından STUK’a sunuldu. Bu kapsamda işverene 2020 yılı sonuna kadar iki bölümün daha teslim edilmesi, 2021 yılı bahar döneminde de ön güvenlik analizleri raporuyla ilgili çalışmaların tamamlanması planlanıyor.
STUK’un lisans verme sürecindeki belgelerin detaylandırma seviyesine ilişkin şartları, birçok ülkeye kıyasla daha yüksek düzeyde. Proje belgelerinin fazlaca detay içermesi, inşaat aşamasında herhangi bir şeyi değiştirme ihtiyacı ile ilgili gecikmeleri önlemek adına, projenin sonraki hayata geçirilme aşamalarında avantaj sağlıyor.
Dokümantasyon, Finlandiya yasal gerekliliklerine, Finlandiya Cumhuriyeti yasalarına ve STUK tarafından geliştirilen nükleer ve radyasyon güvenliği alanındaki norm ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlandı. Bu pakette ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve Batı Avrupa Nükleer Düzenleyiciler Birliği (WENRA) gibi uluslararası kuruluşların geçerli uygulamaları da dikkate alındı.
Fennovoima Şirketi Kamu Hizmetleri Operasyonları Direktörü Janne Liuko, ön güvenlik analizleri raporuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Belgeleri STUK’a teslim etmeden önce, projenin güvenliği açısından gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapıyoruz. Sorumlu bir şirket, iş sahibi ve nükleer santralin gelecekteki operatörü olarak, bağımsız denetimin her aşamada gerekli olduğunu düşünüyoruz.”
RAOS Project şirketi Hanhikivi1 NGS Mühendislik Direktörü Ivan Doshchuk ise konuya ilişkin şöyle konuştu: “Birinci temel tasarım aşaması dokümantasyonu, projenin teknik çözümlerini tanımlayan ana belgeleri kapsıyor. Dokümantasyon, bu yıl işverene teslim edildi, gözden geçirildi ve ön kabulü aldı. Bu aşamadaki önemli tasarım konularının büyük kısmı çözülmüş durumda. 2021 yılının önümüzdeki birkaç ayında, bir dizi ayrıntı üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ortak görevimiz, inşaat aşamasında herhangi bir değişikliğin yapılmasını en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak adına projenin tüm teknik ayrıntılarını belge düzeyinde çözmektir. Fazlaca detay içeren bu belgelerin ve projenin tamamen dijital şekilde teslim edilmesi gerekiyordu. Bu sebepten işverene teslim edilen belgelerin içeriğine, NGS projesinin 3D modeli ve bilgilendirme modeli de dâhil edildi. Bu unsurlar, NGS’nin yaşam döngüsünün sonraki aşamalarında olacak olan değişiklikleri etkin bir şekilde yönetmeyi, tasarım çözümlerinin şeffaflığını ve tutarlılığını sağlıyor.”
Temel tasarım dokümantasyonun geliştirilmesi, kontrolü ve onaylanması, ana tedarikçi ile işveren arasında sıkı işbirliği çerçevesinde yürütülüyor. Bu önemli çalışma aşamasının tamamlanması, teknoloji, kalite, güvenlik ve proje uygulama alanlarında beklenen sonuç ve gereksinimlerin ortak bir şekilde anlaşıldığını göstermesinin yanı sıra, düzenli çalışma süreçlerinin oluştuğunu da ortaya koymuş oldu.

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