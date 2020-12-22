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Başkan Yılmaz'dan Başarır'ın iddialarına sert yanıt Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Amaç tamamen rövanş almadır, maksatlıdır, siyasidir"

İHA

Başkan Yılmaz'dan Başarır'ın iddialarına sert yanıt Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Amaç tamamen rövanş almadır, maksatlıdır, siyasidir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, TBMM’de gündeme getirdiği 'Sayıştay raporu'na dair iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "Amaç tamamen rövanş almadır, maksatlıdır, siyasidir" dedi.
Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Başarır’ın, Sayıştay raporundan cımbızla alarak çarpıttığı ve belediyeye yönelttiği 2019 yılı 21/F pazarlık usulü ihaleler ile ilgili suçlamaların, Sayıştay raporunun ‘denetimin görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler’ kısmında yer aldığını hatırlattı.
Rutin denetimler sonucu tüm belediyelere yapılan ve tavsiye niteliği taşıyan usul eleştirileri kapsamında olan bu değerlendirmelerin, Ali Mahir Başarır tarafından çarpıtıldığını, her zamanki siyasi şovlarına malzeme yapılmak istendiğini kaydeden Yılmaz, "Belediyemizce yapılan tüm ihaleler saydamlık, rekabet, güvenilirlik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkesi kapsamında 4734 Sayılı Kanun ve eklerine uygun olarak yapılmaktadır.
Ali Mahir Başarır’ın iddialarının aksine, söz konusu pazarlık usulü ihaleye en az 3 firma davet edilmiştir. İlgili kanun en az 3 isteklinin davet edilmesini ve davet edilenlerden yalnızca bir kişinin teklif vermesi halinde bile ihalenin yapılabileceğini hükmetmektedir. Kendisi de avukat olan Başarır, bunu çok iyi bilmesine karşın konuyu siyasi propaganda haline getirmiştir. Bu usul, ihtiyaç duyulduğunda tüm belediyeler tarafından kullanılan hukuki bir yoldur. Hatta çok yakın zamanda Mersin’deki belediyeler tarafından da aynı usulle ihaleler yapıldığını biliyoruz" diye konuştu.
Hodri meydan
"Tüm belediyelerin 4734 Sayılı Kanunun 21. maddesi ile yaptıkları ihaleleri açıklasınlar" diyen Yılmaz, böylece Başarır’ın mesnetsiz, tabansız iddialarının bizzat kendi partisinin belediyeleri tarafından yalanlanmış olacağını savunan Yılmaz, şöyle devam etti; "Hatta bunu da beklemeden Google’a 'Mersin Büyükşehir pazarlık usulü' yazın, 'haberleri' seçin, bakın neler çıkıyor. EKAP kayıtlarına göre Mersin Büyükşehir Belediyesinde 20192020 yıllarında 20 ihale aynı usulle yapılmış, bunların 7’sinde bir adet teklif alınmış, diğer davetliler teklif vermemiştir. Küresel salgınla mücadele ettiğimiz, eşimizi, dostumuzu, yakınlarımızı kaybettiğimiz şu günlerde, millet canıyla uğraşırken böyle siyasi ve maksatlı açıklamalardan medet ummak hakikaten düşündürücüdür. Milletimizin bunlara tahammülü yoktur. Başarır, sansasyonel ve mesnetsiz hamlelerine bir yenisini eklemiştir. Kendisini 'umutsuzca' ciddiyete davet ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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