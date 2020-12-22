Mersin Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, merkez Toroslar ilçesinin Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki 800 metrelik yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ‘yolumuz açık olsun’ sloganıyla yolları konforlu, güvenli ve yepyeni hale getiren ekipler, çalışmalarını program dahilinde farklı birçok noktada sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekiplerin bir durağı da Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi oldu. Ekipler, asfalt hazırlık aşamasında zemin güçlendirme, malzeme serim sıkıştırma çalışmasının ardından 800 metre yolda sıcak asfalt çalışması yaptı. Ayrıca bölgede yağmursuyu hattı yenileme çalışmaları da tamamlandı. Kuzey şeritte sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, güney şeritte zemin iyileştirme ve asfalta hazırlık çalışmalarını ise sürdürüyor.

Refüjlerde deforme olan bordürler de yenileniyor

800 metre uzunluğundaki yolu sıcak asfaltla kaplayan ekipler, aynı zamanda refüjde deforme olan bordürleri de yeniliyor. Kent genelinde özellikle altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra yol ve yaya güvenliğini sağlamak adına kaldırımı olmayan yerleşim yerlerinin kaldırım ihtiyacı da gideriliyor.

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