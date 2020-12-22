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Tarsus Müzesini Bakan Ersoy açtı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin’in Tarsus ilçesindeki eski adliye binasının bakanlık tarafından restore edilerek müzeye dönüştürüldüğü Tarsus Müzesinin açılışı için kente geldi Ersoy: “Görerek, hissederek, öğrenerek gerçekleşecek bir kültür ve tarih yolculuğu ziyaretçilerimizi bekliyor”

İHA

Tarsus Müzesini Bakan Ersoy açtı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin’in Tarsus ilçesindeki eski adliye binasının bakanlık tarafından restore edilerek müzeye dönüştürüldüğü Tarsus Müzesinin açılışı için kente geldi Ersoy: “Görerek, hissederek, öğrenerek gerçekleşecek bir kültür ve tarih yolculuğu ziyaretçilerimizi bekliyor”

– Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin’in Tarsus ilçesindeki eski adliye binasının bakanlık tarafından restore edilerek müzeye dönüştürüldüğü Tarsus Müzesinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, Tarsus Müzesi ile birlikte Mersin’e 32 milyon 250 bin liralık yatırım yaptıklarını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yeni ‘Tarsus Müzesi’nin açılışını yapmak üzere kente geldi. Bakan Ersoy’a müzenin açılışında Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin milletvekilleri ve protokol üyeleri eşlik etti.

“Müze ve ören yerleri, turizm ülkelerinde ciddi bir yatırım konusudur”
Bakan Ersoy, Paleolitik Dönemden cumhuriyet dönemine kadar olan süreci yansıtan ve interaktif uygulamalarla desteklenen 805 arkeolojik, 408 etnografik ve 810 sikke olmak üzere 2 bin 23 eserin sergileneceği müzenin açılışında yaptığı konuşmada, “Bakanlık olarak, kültür ve turizm noktasında ülkemizin her bölgesini kendi sahip olduğu değerler ve zenginlikler içinde yeniden inşa ve ihya etme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye’nin rakipsiz potansiyelini sözde bırakmayıp, aziz milletimizin ekonomik ve sosyal refahına doğrudan katkı sağlayacak projeler üreterek birer birer hayata geçiriyoruz” dedi.
Kültür ve tarihin turizmin en önemli unsurlarından olduğunu vurgulayan Ersoy, “Bunun bir sonucu olarak da bu iki olguya ev sahipliği yapan, onları koruyarak insanlarla buluşturan müze ve ören yerleri, önde gelen bütün turizm ülkelerinde ciddi bir yatırım konusudur. Zira hem milli varlığı ve coğrafi kültürü yansıtmalarıyla ülkelerin ve milletlerin tanıtılmasında büyük fayda sağlarlar hem de ziyaretçilerinden sağladıkları gelir ile yerelden genele, ülke ekonomisine azımsanmayacak derecede katkı sunarlar. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak adımlarımızı bu farkındalıkla atıyoruz. İşte bugün de yeni Tarsus Müzemizi ilçemizin ve Mersin’in hizmetine açmak için buradayız” ifadelerini kullandı.

“Görerek, hissederek, öğrenerek gerçekleşecek bir kültür ve tarih yolculuğu ziyaretçilerimizi bekliyor”
Tarsus Müzesi'ne dönüştürülen yapının da 70 yıllık tarihi ve mimari özellikleri ile bir kültür mirası olduğunu belirten Ersoy, binanın 1950’de yapımı tamamlandıktan sonra 19542013 yılları arasında Tarsus Adliye Binası olarak hizmet verdiğini dile getirdi. Restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ersoy, “Biz Tarsus’ta, mevcut müzemizin yenilenmesi çalışmalarını başlattığımızda, binayı proje kapsamına alarak detaylı bir restorasyon gerçekleştirdik. Zemin iyileştirmesi ve yalıtım uygulamaları yanında mevcut yapı ve döşemelerde güçlendirme yaptık. Yapının çatısını, harçlı imalatları ve ahşap doğramaları aslına uygun olarak yeniledik. Orta avlunun üstünü modern konstrüksiyon ile kapladık. Nihayetinde müze fonksiyonuna yönelik elektrik ve mekanik imalatları tamamladık. Teşhir ve tanzim çalışmalarımızda da çağdaş müzecilik anlayışına yakışacak özen ve hassasiyeti gösterdik. Yapı içerisinde Prehistorik Dönemden Helenistik Döneme, Tunç Evi Canlandırma Odasından Ashâbı Kehf Canlandırmasına, Roma ve Doğu Roma Karma Salonundan İslami Dönem Anlatımına, Tarsus Mutfak Kültüründen Yörük ve Giyim Kültürüne kadar uzanan; dönemsel özellikleri, yaşamları, tarihi ve kültürleri yansıtan bölümler ve canlandırmalar var. Görsel ve işitsel sistemler ile desteklenen; görerek, hissederek, öğrenerek gerçekleşecek bir kültür ve tarih yolculuğu ziyaretçilerimizi bekliyor” diye konuştu.

“Tarsus Müzesi ile Mersin’e 32 milyon 250 bin liralık yatırım yaptık”
Müzede 2 bin 23 eserin sergileneceğini kaydeden Ersoy, “Mescidinden hediyelik eşya dükkanı ve kafesine, bebek bakım odasından engelli vatandaşlarımız için asansörüne kadar gerekli tüm sosyal donatıları tamamlanmış olan yeni Tarsus Müzesi ile Mersin’e 32 milyon 250 bin liralık bir yatırım yapmış olduk” dedi.

“Müzecilikte öncü yaklaşımları hayata geçiriyoruz”
Bakanlığın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği çalışmaları da anlatan Ersoy, 2020 yılı itibariyle bakanlık bünyesindeki 199 müze ve 142 düzenlenmiş ören yeri ile Anadolu’nun eşsiz medeniyet mirasını tüm insanlıkla paylaşmaya devam ettiklerini söyledi. Aynı zamanda kültürel ve tarihi mirası korumaya devam ettiklerinin altını çizen Ersoy, “Çağdaş müzecilik anlayışıyla, teşriften teknoloji kullanımına, günümüzün gereklerini tüm müzelerimiz için bir standart haline getirmek için yenileme çalışmaları yapıyoruz. Yeni açtığımız müzelerde de bütün bu modern altyapıyı inşa etmeye özen gösteriyoruz. Dünyanın en büyük havaalanı müzesi olan bin metrekarelik İstanbul Havalimanı Müzesi gibi projelerle müzecilikte öncü yaklaşımları hayata geçirirken, çok lisanlı elektronik sesli rehberlik sistemi ile müze ve ören yerlerimizi ziyaretçilerin ilgi ve merakına en üst düzeyde cevap verecek şekilde donatmayı sürdürüyoruz. Teknoloji kullanımı noktasında şunu da özellikle belirtmek isterim ki, bugün önde gelen 32 müze ve ören yerimiz sanal ortamda da gezilebilmektedir. sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır. Yine olası eksiklerin giderilmesi ve sürekli denetimin sağlanabilmesi adına, müze ziyaretçilerinin deneyim, öneri ve şikayetlerini paylaşmalarını sağlayan sistemi hizmete aldık. Paylaşım konusuna dair yapılan işlemleri sürekli takip ettiğimiz ve ilgili vatandaşımızı da bilgilendirdiğimiz bu sistem sayesinde şikayetlerin hızla çözümlenmesi sağlanmış, ziyaretçi memnuniyeti iki kat artmıştır” diye konuştu.

“Mersin’in turizm hikayesini yazmaya bir an önce başlayacağız”
Mersin’in, turizmin en canlı olduğu Akdeniz Bölgesinde tarihi, arkeolojisi ve doğasıyla çok büyük bir potansiyeli barındırdığını belirten Ersoy, “Mersin’in turizm hikayesini yazmaya da bir an önce başlayacağız. Kısa süre sonra tekrar ziyarete gelerek, bütün sektör paydaşlarımızla atılacak adımları istişare edecek ve hızla ilgili projeleri hayata geçireceğiz. Müzemizin hizmete girmesinde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Ersoy daha sonra protokol üyeleri ile birlikte kurdele keserek Tarsus Müzesinin açılışını yaptı. Ersoy, beraberindekilerle birlikte müzeyi de gezerek, müze müdüründen bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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