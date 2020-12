Toroslar’da asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, asfalt çalışmaları kapsamında Hüseyin Okan Merzeci Mahallesinde 500 ton sıcak asfalt döktü.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, asfalt serim çalışmaları Hüseyin Okan Merzeci Mahallesinde devam ediyor. Yeni yerleşime açılan bölgeleri yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra sıcak asfaltla buluşturan belediye, hızla gelişen mahallelerden biri olan Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan sokaklarda bugüne kadar 500 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; doğalgaz, elektrik, su, kanalizasyon ve internet gibi alt yapı çalışmaları nedeniyle tahrip olan sokaklarda da asfalt bakım çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirdi.



"Çalışmalarımız, Toroslarımızın ihtiyaç duyulan her mahallesinde devam ediyor"

Toroslar'ın her bir köşesinde yapılması gereken hizmetleri planlı bir şekilde yerine getirdiklerini söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanına hizmet vermek için 7/24 sahada. Bütün gayemiz, ihtiyaç duyulan bölgelerde planladığımız yol yapım çalışmalarını en kısa sürede bitirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunmak. Hemşehrilerimizin yaşam standardını yükselten hizmetlerimiz her geçen gün daha da artarak devam ediyor" dedi.

