MEÜ idari personeli Görevde Yükselme Sınavında ter döktü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEÜ idari personeli Görevde Yükselme Sınavında ter döktü

İHA

MEÜ idari personeli Görevde Yükselme Sınavında ter döktü

– Mersin Üniversitesi idari personeline yönelik Görevde Yükselme Sınavı, ulusal sınav standartlarına ve Covid19 tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirildi.
Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Görevde Yükselme Sınavı 21 Aralık Pazartesi günü yapıldı. Eğitim Fakültesi ve Turizm Fakültesi binalarında gerçekleştirilen sınava 14’ü şube müdürlüğü, 144’ü şef kadrosu için olmak üzere toplam 158 personel katıldı.
Sınav, Covid19 tedbirleri kapsamında büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. HES kodu sorgulaması ile ateş ölçümü yapılarak binalara alınan personel, maskeli bir şekilde ve mesafe kurallarına uygun olarak salonlarda görevde yükselmek için ter döktü.
MEÜ Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınav, Türkiye’de yürütülen ulusal sınav standart kalitesi gözetilerek uygulandı. Hazırlanan sınav evrakı kapalı kutularda sınav görevlilerine teslim edildi. Gözetmenler nezaretinde gerçekleştirilen sınav sorunsuz tamamlandı.
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, sınavın şeffaf ve güvenli bir şekilde hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sınav sonuçlarının ardından görevde yükselecek tüm personelimize yeni unvanlarının hayırlı olmasını diliyor, görevlerinde başarılarının devamını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Stadyumlardan iş merkezlerine kadar en kalabalık tesislerin güvenliği ‘Pilot’ sistemine emanet
YEREL HABERLER Stadyumlardan iş merkezlerine kadar en kalabalık ...
Op. Dr. Efesoy: "Korona virüs gebelerin yüzde 88'inde belirti vermiyor"
YEREL HABERLER Op. Dr. Efesoy: "Korona virüs gebelerin yüzde 88'inde ...
Mersin'de her yer dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Mersin'de her yer dezenfekte ediliyor
Büyükşehir Belediyesi ekipleri 27 noktada yol çalışması yapıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ekipleri 27 noktada yol ...
Afrin şehidinin adını taşıyan kreş 3 dilde eğitim veriyor Şehit Musa Özalkan'ın adını taşıyan kreşte minik öğrencilere İngilizce, Rusça ve Arapça öğretiliyor
YEREL HABERLER Afrin şehidinin adını taşıyan kreş 3 dilde eğitim ...
Mersin Valiliğinden CHP'li Antmen'in iddialarına yanıt
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden CHP'li Antmen'in iddialarına ...
Barış Parkuru için WOWSA’ya başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Barış Parkuru için WOWSA’ya başvuru yapıldı
Mezitli’de Yılbaşı Pazarı açıldı
YEREL HABERLER Mezitli’de Yılbaşı Pazarı açıldı
Tarsus Belediyesinden Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinden Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ...
Toroslar’da asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar’da asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
Silifke’de 2 bin 482 cinsel içerikli kaçak hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Silifke’de 2 bin 482 cinsel içerikli kaçak hap ele ...
Bakan Ersoy: Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi ...
Tarsus Müzesini Bakan Ersoy açtı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin’in Tarsus ilçesindeki eski adliye binasının bakanlık tarafından restore edilerek müzeye dönüştürüldüğü Tarsus Müzesinin açılışı için kente geldi Ersoy: “Görerek, hissederek, öğrenerek gerçekleşecek bir kültür ve tarih yolculuğu ziyaretçilerimizi bekliyor”
YEREL HABERLER Tarsus Müzesini Bakan Ersoy açtı Kültür ve Turizm ...
Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik Çalıştayı online yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik Çalıştayı ...
Yangın çıkan sitede zarar tespiti
YEREL HABERLER Yangın çıkan sitede zarar tespiti
Mersin Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını ...
Akdeniz ilçe Belediye Başkanı Gültak, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Akdeniz ilçe Belediye Başkanı Gültak, koronavirüse ...
Evi yanan aileye belediyeden destek Mersin Büyükşehir Belediyesince, yangında zarar gören bir ailenin evinin onarılacağı ve ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi
YEREL HABERLER Evi yanan aileye belediyeden destek Mersin Büyükşehir ...
Mersin'de 13 ilçede 50 noktaya oyun parkı
YEREL HABERLER Mersin'de 13 ilçede 50 noktaya oyun parkı
Başkan Yılmaz'dan Başarır'ın iddialarına sert yanıt Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Amaç tamamen rövanş almadır, maksatlıdır, siyasidir"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan Başarır'ın iddialarına sert ...
Rosatom, Hanhikivi-1 NGS'nin temel tasarım belgelerini Fennovoima'ya teslim etti
YEREL HABERLER Rosatom, Hanhikivi-1 NGS'nin temel tasarım ...
(Özel) Korona virüsü atlatan Dr. Sayıcı: “Gribi 10 ile çarpın, şikayetleriniz o kadar şiddetli” Mersin’de ailesiyle birlikte korona virüse yakalanan ve hastalığı yenmeyi başaran Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Sayıcı, hastalığın çok zor bir süreç olduğunu belirterek herkesi uyardı Dr. Sayıcı: “Kaslarınız lime lime oluyor. Akciğer tutulumunuz olmasa bile nefes açlığı çekiyorsunuz. Aldığınız nefes size yetmiyor”
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüsü atlatan Dr. Sayıcı: “Gribi 10 ...
Başkan Gültak'ın Covid-19 testi pozitif çıktı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
YEREL HABERLER Başkan Gültak'ın Covid-19 testi pozitif çıktı Akdeniz ...
Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu
YEREL HABERLER Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X