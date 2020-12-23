Mersin'de babasının doğum günü için ailesiyle birlikte gittikleri restoranın oyun parkındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Duru Tan'ın ölümünden sorumlu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Duru'nun ablası Duygu Tan tanık olarak dinlenirken, sanıklar ilk ifadelerine ekleyecek bir şeylerinin olmadığını belirtti. Kardeşinin helikopterde uyuduğunu sandığını söyleyen Duygu Tan, ne kendisinin ne de kardeşinin helikopterin fişini prize takmadığını söyledi.

Davanın üçüncü duruşması Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan 4 sanık, Duru Tan’ın babası Zafer ve annesi Nilgün Tan ile kızları Duygu Tan, taraf avukatları ve davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.



"Kardeşim uyuyor sandım"

Duruşmada Duru'nun ablası Duygu Tan tanık olarak dinlendi. Olay günü ailesiyle birlikte kardeşinin hayatını kaybettiği restaurantta gittiklerini belirten Tan, "Burada ailemle masada otururken ben ve kardeşim oyun alanındaydık. Ben kardeşime oyun oynadığı esnada göz kulak oluyordum. Kardeşim burada bulunan oyuncakların içine girip, çıkıyordu. Kardeşim direksiyon oyuncakları çok sevdiği için orada bulunan helikoptere de binmişti. Daha sonra annem yanıma gelerek ‘kardeşin ne yapıyor’ diye sordu. Ben de oyun oynadığını söyledim. Birlikte kardeşimin yanına gittiğimizde kardeşimin helikopterde uyuyakaldığını zannetmiştim. Ancak kardeşim helikopterden kaynaklanan elektrik akımına kapılıp, vefat etmiştir. Ben helikopterin fişinin takılı olup, olmadığını görmedim. Ne ben ne de kardeşim helikopterin fişini prize taktık” dedi.

Duru Tan'ın avukatı tanık beyanına söyleyecek birşey olmadığını kaydederek, tanığın olayın meydana geliş şeklini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

İddia makamı da dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme hakimi de dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı, 19 Mart 2021 tarihine erteledi.



Olayın geçmişi

Mersin Serbest Bölgesinde çalışan Zafer Tan (45), doğum günü dolayısıyla eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5), yakın arkadaşı ve onun çocuklarıyla birlikte 30 Ağustos 2019 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesindeki bir restorana yemeğe gitmiş, restoranın oyun parkında oynamaya başlayan çocuklardan Duru Tan, oyuncak helikopterde hareketsiz halde bulunmuş ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği anlaşılmıştı.

Olayın ardından Tan ailesi, kızlarının ölümünde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle restoran işletmecisi Fatma A. ve oğlu Hasan A. ile restoran çalışanları hakkında dava açmıştı. Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, restoran işletmecisi anne ve oğula, bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olma suçundan 9 yıla kadar hapis cezası, iki restoran çalışanının ise basit taksir düzeyinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmaları istenmişti.

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