Esnafa 500 TL su faturası desteği başvuruları 8 Ocak’a kadar uzatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin salgın tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan esnafın meskenlerine ait su faturalarının 500 TL’ye kadar olan kısmını ödeme desteğinde son başvuru tarihi 8 Ocak’a kadar uzatıldı. Destek için şu ana kadar bin 300’ün üzerinde esnafın başvuru yaptığı ve ödemelerin başladığı bildirildi.

Salgın tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan 8 bin 500 esnafın meskenlerine ait su borçlarının 500 TL’ye kadar olan kısmını Mersin Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyesinin mersin.bel.tr internet sitesinde ‘duyurular’ kısmında online başvuru linki açıldı. Başvurusu onaylanan esnafın fatura ödemeleri gerçekleştirildi. Başvuru sürecinde olan esnafa ise Esnaf Masası üzerinden telefonla destek sağlanıyor. Esnaf, Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezini arayarak Esnaf Masasından destek alabiliyor.



“Başvurular 8 Ocak’a kadar devam edecek”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, başvuru tarihini 8 Ocak’a kadar uzattıklarını belirterek, “Bu kapsama dahil olan 8 bin 500 esnafımız var. Kapanmayla bu iş yerlerinin tekrar açılma süresi içerisindeki su faturalarının 500 TL’lik kısmını Büyükşehir Belediyesi olarak üstlenmiş durumdayız. 15 Aralık itibariyle başvuruları almaya başladık. Şu an itibariyle bin 300’ün üzerinde başvurumuz mevcut ve başvurular devam ediyor. Bu başvurular 8 Ocak’a kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde bir online başvuru formu oluşturduk. Esnafımız bulunduğu yerden formu doldurarak başvuruyu yapmış oluyor. Arkadaşlarımız Esnaf Masamızdan da kendilerine destek veriyorlar. Kapsam içerisine giren tüm esnafımızın bu hizmetimizden yararlanmasını istiyoruz” dedi.



“Bizi bilen bir insan varmış”

Esnaf Ali Güven, okul servis işletmeciliği yaptığını ve araç kontağının 10 aydır kapalı olduğunu söyledi. Zor günler geçirdiklerini ve bu süreçte Mersin Büyükşehir’in kendilerini hatırlamış olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Güven, “Geçtiğimiz hafta cuma günü Vahap başkanımızın bu konuda yaptığı açıklamayı duyduk. Çok mutlu olduk. Çok büyük paralar değil ama en azından hatırlanmış olmamız, bizi bilen bir insanın bize böyle bir adım atması bizi çok onurlandırdı. Şu an çok da duygulandım. Bunların basamak usulü daha yukarıdaki insanlara kadar sirayet etmesini isterim. 9 aydır benim evime tek kuruş girmiyor. Hakikaten Vahap başkanın böyle bir jest yapması çok mutlu etti. Bizi bilen bir insan varmış diyorum” dedi.



“Gerçekten insanlar sıkıntıda, hele hele kahveciler komple sıkıntıda”

Esnaf Fazıl Kaya da 20 yıldan bu yana Yoğurt Pazarı civarında kahve işletmeciliği yaptığını söyledi. Başkan Seçer’i esnafın arasında gördüğünü ve son olarak su faturası desteğiyle de esnafa destek sağlamasından mutluluk duyduklarını dile getiren Kaya, “Gerçekten insanlar sıkıntıda. Hele hele kahveciler komple sıkıntıda. Adamlar ekmek parasını bulamıyor. Bir makamda oturan bir insan sadece o makamı düşünmeyecek, halkın içerisine girecek kardeşim. Ben, Vahap başkan Yoğurt Pazarına geldiğinde, gittim davet ettim, bu sokağa geldi, buradaki insanlarla ilgilendi. Halkın içerisine girmek, halkla istişare etmek, görüşmek çok güzel bir şey” diye konuştu.



“Bir nebze nefes almamıza yardımcı olacak”

Celil Güven ise 20 yıldır internet kafe işletmeciliği yaptığını, ancak ekonomik zorluklarla baş edemez hale geldiklerini vurgulayarak, “Bir yerden gelirimiz de yok. Zorlanma çok. Cebimdeki parayı göstersem utanırız artık. Bana mesaj geldiği an hemen internetten başvurusunu yaptım. Gayet güzel bir uygulama. Allah razı olsun. Zaten evin ihtiyacı bizi epey sarsıyor. En azından bir nebze nefes almamıza yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

