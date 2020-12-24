Tarsus Sanayi Sitesi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Sanayi Sitesi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi

İHA

Tarsus Sanayi Sitesi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda vatandaşların giriş ve çıkışlarının yoğun olduğu Tarsus Sanayi Sitesi ile esnafın dükkanlarını dezenfekte etti.
Korona virüs salgını sürecinin başladığı andan itibaren dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, her gün yeni bir noktayı daha dezenfekte işlemine tabi tutuyor. Virüsün yayılımını engellemek için düzenli olarak dezenfekte işlemi yapan ekipler, vatandaşların yoğun olarak girişçıkış yaptığı Tarsus Sanayi Sitesinde kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ekipler, çalışmalar kapsamında Sanayi Sitesine girişçıkış noktalarını dezenfekte etti, esnafın dükkanlarına tek tek girerek dezenfeksiyon işlemi yaptı.

“Sanayi Sitesini daha fazla dezenfekte etmemiz gerekiyor”
Büyükşehir Belediyesinde görevli Tufan Dokucu, vatandaşların giriş çıkışının yoğun olduğu Tarsus Sanayi Sitesinin dezenfekte işlemi için özellikle seçildiğini belirterek, “Bugün Tarsus’ta pandemiden dolayı sanayi esnafının en büyük problemi olan dezenfekte işlemini yerine getiriyoruz. Sanayi bölgesine giriş ve çıkışlar çok üst seviyede ve insanların çok olduğu yerlerde virüsün yayılma riski daha fazla. O yüzden burayı daha fazla dezenfekte etmemiz gerekiyor” dedi.

“Dezenfekte çalışmaları için teşekkür ediyoruz”
Tarsus Sanayi Sitesi esnafından Ahmet Celal Temiz de yapılan dezenfeksiyon işleminin önemli olduğunu vurgulayarak, “Böyle bir şeye zaten ihtiyaç vardı. Mutluyuz, iyiyiz. Ben kapıya zincir koydum. İnsanlar ikiüç kişi birden geliyor. Kimde hastalık var kimde yok bilmiyoruz. Maskemizi takıyoruz ama insanlar taşıyıcı da olabilir. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Dezenfekte çalışmaları için de çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 500 TL su faturası desteği başvuruları 8 Ocak’a kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Esnafa 500 TL su faturası desteği başvuruları 8 ...
Turgut Özal Bulvarında asfalt çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Turgut Özal Bulvarında asfalt çalışması devam ediyor
Yaya geçidini kullanan motosiklet sürücüsünü ölüm iki kez teğet geçti Trafik kurallarını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün akıl almaz kazası güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Yaya geçidini kullanan motosiklet sürücüsünü ölüm iki ...
Biri 92, diğeri 82 yaşındaki çift, koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER Biri 92, diğeri 82 yaşındaki çift, koronavirüsü yendi
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yılbaşı öncesi kadın üreticilere destek Mersin Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı öncesinde kadın üreticilere destek olmak amacıyla “Kadın Üreticiler Yeni Yıl Etkinliği” düzenledi Başkan Seçer: “Kadın emeğinin ekonomik kazanca dönüşmesi için her türlü desteği sunuyoruz”
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden yılbaşı öncesi kadın ...
Toroslar'da üst yapı çalışmaları ile yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Toroslar'da üst yapı çalışmaları ile yollar ...
‘Tasarla Çukurova 2020’ ödül töreni yapıldı
YEREL HABERLER ‘Tasarla Çukurova 2020’ ödül töreni yapıldı
Akdeniz’de korona virüs mücadelesi aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de korona virüs mücadelesi aralıksız sürüyor
Ablası minik Duru'yu uyuyor sanmış Mersin'de babasının doğum günü için ailesiyle birlikte gittikleri restoranın oyun parkındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Duru Tan'ın ölümünden sorumlu sanıklar hakim karşısına çıktı Kardeşinin helikopterde uyuduğunu sandığını söyleyen tanık Duygu Tan, ne kendisinin ne de kardeşinin helikopterin fişini prize takmadığını söyledi
YEREL HABERLER Ablası minik Duru'yu uyuyor sanmış Mersin'de ...
Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Evde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Evde çıkan yangın hasara neden oldu
Narenciye ve nar hırsızı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Narenciye ve nar hırsızı suçüstü yakalandı
MEÜ idari personeli Görevde Yükselme Sınavında ter döktü
YEREL HABERLER MEÜ idari personeli Görevde Yükselme Sınavında ter ...
Stadyumlardan iş merkezlerine kadar en kalabalık tesislerin güvenliği ‘Pilot’ sistemine emanet
YEREL HABERLER Stadyumlardan iş merkezlerine kadar en kalabalık ...
Op. Dr. Efesoy: "Korona virüs gebelerin yüzde 88'inde belirti vermiyor"
YEREL HABERLER Op. Dr. Efesoy: "Korona virüs gebelerin yüzde 88'inde ...
Mersin'de her yer dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Mersin'de her yer dezenfekte ediliyor
Büyükşehir Belediyesi ekipleri 27 noktada yol çalışması yapıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ekipleri 27 noktada yol ...
Afrin şehidinin adını taşıyan kreş 3 dilde eğitim veriyor Şehit Musa Özalkan'ın adını taşıyan kreşte minik öğrencilere İngilizce, Rusça ve Arapça öğretiliyor
YEREL HABERLER Afrin şehidinin adını taşıyan kreş 3 dilde eğitim ...
Mersin Valiliğinden CHP'li Antmen'in iddialarına yanıt
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden CHP'li Antmen'in iddialarına ...
Barış Parkuru için WOWSA’ya başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Barış Parkuru için WOWSA’ya başvuru yapıldı
Mezitli’de Yılbaşı Pazarı açıldı
YEREL HABERLER Mezitli’de Yılbaşı Pazarı açıldı
Tarsus Belediyesinden Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinden Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ...
Toroslar’da asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar’da asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
Silifke’de 2 bin 482 cinsel içerikli kaçak hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Silifke’de 2 bin 482 cinsel içerikli kaçak hap ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X