Mersin'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi 30 ekiple kent genelindeki tüm büfelerin denetimini sürdüren ekipler, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor Belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda, 300 litre gümrük kaçağı içki ile 9 litre sahte alkol ele geçirildi

Mersin polisi, yılbaşı öncesi sahte alkole yönelik denetimlerini sıklaştırdı. 30 ekiple kent genelindeki tüm büfelerin denetimini sürdüren ekipler, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor. Ayrıca ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda, 300 litre gümrük kaçağı içki ile 9 litre sahte alkol ele geçirdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte alkole yönelik denetimlerini arttı. Her gün 15 ekipte bulunan 30 polis, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu görevlisiyle birlikte kentte bulunan büfelerde denetim yaparak, sahte alkol olup, olmadığına bakıyor. Şimdiye kadar 500'ün üzerinde büfede denetim yapan ekipler, içki şişelerindeki bandrolleri tek tek okutarak, sahte olup olmadığını kontrol ediyor. Büfelerin evraklarını da kontrol eden ekipler, sahte ve kaçak alkol satmamaları yönünde büfe sahiplerini uyarıyor.

Yetkililer, vatandaşları da sahte ve kaçak alkol içmemeleri konusunda uyarırken, denetimlerin de aralıksız süreceğini belirtti.

Öte yandan ekipler, belirlenen adreslere operasyonlarını yaparak, vatandaşların sahte içki içmesinin önüne geçiyor. Bu kapsamda Yenişehir ile Mezitli ilçelerinde 2 adrese operasyon yapan ekipler, 300 litre gümrük kaçağı içki ile 9 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlarda H.Ö., M.K., C.K., E.Y. ve M.T. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şahıslara adli işlem yapıldı.

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