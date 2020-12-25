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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tarhan: "Mezitli benim kişiliğime en uygun yer"

İHA

Başkan Tarhan: "Mezitli benim kişiliğime en uygun yer"

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan Toros Üni Tv'de yayınlanan “Prof. Dr. Ahmet Özer ile Gündem” programının canlı yayın konuğu oldu.
Yayın öncesi Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Mütevelli heyet Başkanı Sertaç Özveren ile de bir süre sohbet eden Tarhan, misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Toros çatısı altında böylesine kapsamlı bir kanalın kurulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Tarhan, bu kanalın giderek gelişmesini ve büyümesini temenni ettiğini belirtti. Başarılı bir belediye olmanın temelinde ekibin oldukça önemli olduğunun altını çizen Tarhan, “Ekip çok önemli, lider yönetici çok konuşulan klasik kelimeler. Lider doğru karar veren, yönetici işi doğru yapandır. Bizim belediyemizde ekipten yana bir sorun yok, uyum içerisinde çalışan başarılı bir ekibimiz var” dedi.
Belediye başkanının kişiliğinin kentle bütünleşmesi gerektiğini ifade eden Tarhan, “Bir belediye başkanının kimliğinin, özelliğinin, duruşunun o kentle bütünleşmesi gerekiyor, bu son derece önemli. Mezitli yapısı gereği sakin, emeklilerin çok olduğu, rahatı seven, gürültüyü hiçbir zaman kabul etmeyen, çevreye karşı duyarsızlığı kabul etmeyen fakat haksızlıklara karşıda sonuna kadar çok güzel örgütlenip mücadele edebilen bir yer. Mezitli’de 7 yılda hükümet tarafından alınan birçok olumsuz kararı halkımızla beraber engelledik” şeklinde konuştu.

"Mezitli'nin başarısı, kadınların başarısıdır"
Mezitli’de kadınlara verilen önemi dile getiren Tarhan, “Ben son seçimde adaylık dönemimde 'seçilirsem bu başarı kadınlarındır' şeklinde bir ifade kullandım. Bunu her yerde söyleyemezsiniz, erkek egemen toplumda rahatsızlık verisiniz ama Mezitli’de aksine başarılı oldu. Kadın üretici pazarlarımızda 700 kadınımız var, bu kadınların yüzde 85’i kırsal alanda yaşıyor ve bunlarında da yüzde 90’ı benim mensubu olduğum partide değil. Kırsal alanda siyasette kadınlarımız daha etkili oluyor. Biz 7 yıl önce göreve gelirken 'Mezitli’ye değer katacağız' demiştik, bunu uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
2019 ve 2020 yılının aynı dönemini mukayese ederek devlete ait istatistiklerinden yola çıkılarak yapılan analizler sonucu en çok daire satılan ve en hızlı inşaat yapılanmasının Mezitli’de olduğunun altını çizen Tarhan, “Bu artışın sebebini Mezitli’ye olan ilginin oldukça fazla olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum, herkes Mezitli’de yaşamak istiyor. Mezitli sınırlarına girdiğimde sanki atmosferde değişiklik var, daha demokratik, daha özgür bir kente girdiğimi hissediyorum. Mezitli’nin girişlerinde billboardlarımızda 'burası Mezitli, daha özgür, daha mutlu kent' ifadesi yer alıyor. Mezitli Atatürkçü bir kenttir, bunu her yerde vurguluyoruz. Mezitli halkımız Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerine sahip, özgür düşünceli insanlar. Bu yüzden insanlar Mezitli’de yaşamayı daha çok tercih ediyor” diye konuştu.
Kültür sanat kenti ifadesinin dar kabuk içerisinde düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Tarhan, “Belediye başkanlarının en çok üzerinde durması gereken konu yurtdışında da kentini tanıtmaktır. Elimizde çantalarımızla diğer ülkelere gidip kentimizi tanıtıp, yatırımcıları kentimize davet etmemiz gerekiyor” dedi.
Toros Üni TV’ye yayın daveti için teşekkürlerini sunan Tarhan, “Çiçeği burnunda bir kanalınız, çok güzel bir stüdyonuz var ve birçok televizyonun stüdyosundan da güzel. Bu tür programlar bize güç veriyor, düşüncelerimizi aktarma fırsatı sunuyor. Bu fırsatı da Toros Üni Tv olarak bizlere sunduğunuz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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