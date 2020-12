Mahalle mutfaklarının sayısı 10'a yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin mahalle mutfakları, Çilek, Barış ve Turgut Türkalp mahallelerinde de hizmet vermeye başladı. Yeni açılan 3 noktayla birlikte toplam 10 noktada hafta içi her gün 16.3018.30 saatleri arasında 3 çeşit yemek 3 TL’den satılıyor.

“Tenceremiz paylaşım için kaynıyor” sloganıyla Halkkent, Demirtaş, Kurdali ve Şevket Sümer mahallelerinde hizmet vermeye başlayan mahalle mutfaklarının yemekleri, Büyükşehir’in aşhanesinde usta aşçılar tarafından hazırlanıp aylık ortalama 10 bin yurttaşa ulaştı. Büyükşehir, Aralık ayı içerisinde Tarsus ilçesinde Girne, Bağlar ve Tekke mahallelerinde açtığı 3 noktanın ardından Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde 3 noktada daha mahalle mutfağı hizmetini başlattı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, yeni açılan mahalle mutfaklarıyla birlikte şu anda 10 noktada hizmet verdiklerini belirterek, “Mahalle mutfaklarını yaygınlaştırmaya, işin sonunda da 13 ilçede açmaya doğru bir çaba sarf ediyoruz. Bu zor günlerde dar gelirli vatandaşlarımızın yarasına bir merhem olma derdindeyiz. Oluşturduğumuz toplam 10 noktada hafta içi her gün 16.3018.30 arasında 2 saatlik zaman diliminde hafta içi her gün Mahalle Mutfaklarımız hizmet verecektir” dedi.



“Bu bir sosyal belediyecilik anlayışıdır”

Akdeniz İlçesi Çilek Mahallesi Muhtarı Selim Tokmak, mahalle mutfaklarının gerekli bir hizmet olduğunu vurgulayarak, “Bu bir sosyal belediyecilik anlayışıdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in böyle bir işe el atması bizi çok sevindirdi. Hem milletin ekonomik durumuyla ilgili hem de pandemi nedeniyle birçok insanımız işsiz durumda, çalışamayacak durumda. Mahalle olarak bizim böyle bir çalışmaya ihtiyacımız vardı” diye konuştu.

Toroslar İlçesi Turgut Türkalp Mahalle Muhtarı Ramazan Avcil ise “Talebimizi değerlendirip uygun gördükleri için çok teşekkür ediyoruz. 5 kişilik bir aile 15 TL’ye karnını doyuracak. Turunçlu ve Turgut Türkalp mahallerinde yaşayanların geliri biraz düşük olduğundan dolayı böyle bir ihtiyaç gerçekten vardı” şeklinde konuştu.

Turunçlu Mahalle Muhtarı Mehmet Nedim Zertürk de iki mahallenin kesişim noktasında yer alan mahalle mutfağından Turunçlu sakinlerinin de yararlanabildiğini kaydederek, “Bundan iyisi can sağlığı. Buna sebep olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün ekibine teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

Çilek Mahallesi sakinlerinden Mustafa Eroğlu ise özellikle salgın sürecinde insanların ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ve Başkan Seçer’in yaptığı hizmetlerle vatandaşların yanında durduğunu vurgulayarak, “Belediye başkanlığına geldiği günden beri gerçekten Mersinimiz’de çok faklı boyutlarda sosyal anlamda, yurttaşları sahiplenme konusunda çok büyük fark gösterdi. Özellikle şu pandemi döneminde vatandaşın yanında olması Vahap Seçer’in çok büyük bir insanlık örneğidir. Aramızda birçok yoksul insan var" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.