Mersin'de birçok noktada asfalt çalışması sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorunsuz bir ulaşım için kent genelinde birçok noktada eş zamanlı olarak çalışmalar yürütüyor. Son olarak Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi’nde kapsamlı bir çalışma sürdüren ekipler, yol asfalt hazırlık çalışmalarının yanı sıra kaldırım yapım faaliyetlerine de devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra yol ve yaya güvenliğini sağlamak adına da kaldırımı olmayan yerleşim yerlerinin kaldırım ihtiyacını gideriyor. Son olarak Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi’nde kapsamlı bir çalışma sürdüren ekipler, yol asfalt hazırlık çalışmalarının yanı sıra kaldırım yapım faaliyetlerine de devam ediyor.

Yağmur suyu hattı bulunmayan yolda gerekli tüm altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, yol genişletme faaliyetlerini de tamamladı. Caddede ihtiyaç olan tüm detaylar eksiksiz olarak düşünülürken, 850 metre uzunluğundaki yolda devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldı. Söz konusu cadde üzerinde devam eden çalışmalar kapsamında alt yapı kurumları da deplase çalışmalarını tamamlandı.

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