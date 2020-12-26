KADES Mersin'de tanıtıldı

Mersin polisi, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele (KADES) uygulamasını vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde tanıtarak, faydalarını anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre polisler, merkez ilçelerde bulunan AVM, pazar yerleri, cadde ve sokaklarda Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen KADES uygulamasının kadına yönelik şiddette tek tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabilme imkanı sağladığı anlatıldı. Ayrıca uygulamanın nasıl indirildiğini ve çalıştığını da anlatan ekipler, uygulamanın hayat kurtardığı üzerinde durdu.

Ekipler, isteyen vatandaşlara da uygulamayı telefonlarına indirerek, kurdu.

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