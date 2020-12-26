İhtiyaç sahibi ailenin mutfağı, Toroslar Belediyesince yenilendi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Değirmendere Mahallesinde yaşayan Işık ailesini sevindirdi. Bir romatizma türü olan 'Ankilozan Spondilit' hastalığına yakalanan ve omurga hareket kısıtlılığı nedeniyle gündelik yaşamında zorluk çeken Ramazan Işık'ın, iki kızı ve eşiyle hayatını idame ettirdiği evinin mutfağı, belediye tarafından yenilendi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz'ın talimatıyla Değirmendere Mahallesinde aileyi ziyaret ederek, ihtiyaçlarını tespit eden belediye ekipleri, kullanılmaz haldeki mutfak dolaplarının yerine belediyenin atölyelerinde imal edilen yeni dolapları takarak, aileye teslim etti.

2,5 yıl önce bir kızlarını kaybeden Işık ailesi, Başkan Yılmaz'a yanlarından olmasından ve bu desteğinden dolayı teşekkür etti. Hastalığı nedeniyle çalışamadığını belirten 44 yaşındaki Ramazan Işık, "Ankilozan Spondilit hastasıyım. Mutfağımız kullanılmaz haldeydi. Başkanımız bize ulaşarak yardım eli uzattı. Belediyemiz evimizin mutfağını yeniledi. Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Ramazan Işık'ın eşi Fatma Işık da mutfağının eskiden çok kötü bir durumda olduğunu ve sağlıklı şartlarda yemek yapamadığını ifade ederek, "Mutfağım çok güzel oldu. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a bu desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin" diye konuştu.



“Biz birlikte büyük bir aileyiz”

İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştıran çalışmaların yanı sıra gönüllere de dokunan hizmetler yapan Başkan Yılmaz, Işık ailesine bir nebze olsa da destek olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, "Korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize dokunabilmek çok önemli. Yaptığımız bu yardım ile Işık ailemizin de yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Yeni mutfakları hayırlı uğurlu olsun. Biz birlikte büyük bir aileyiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" şeklinde konuştu.

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