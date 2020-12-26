Misli.com 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Eyüpspor: 1

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, sahasında Eyüpspor’a 10 yenildi.
Stat: Tarsus
Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Vedat Hoşnam xx, Cengizhan Öztürk xx
Tarsus İdman Yurdu: Barış xx, Onur xx, Ferhat xx (Alper dk. 68 x), Abdussamed xx, Nurullah xx, Alperen xx, Mertcan xx, İbrahim xx, Ahmet xx, Sefa xx, Samet xx (Suat dk. 68 x)
Eyüpspor: Emrullah xxx, Muharrem xx, Sadık xx (Uğur dk. 90+1 ?), Muhammed xxx, Okan xx (Onur dk. 85 ?), Serdar xxx, Taha xx, Artun xx (Taha dk. 57 x), Timur xxx (Mikail dk. 85 ?) , Taşkın xx, Kemal xx
Gol: Timur (dk. 56) (Eyüpspor)
Sarı kart: Muhammed, Timur (Eyüpspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.