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Mezitli Belediyesi, sokağa çıkma yasağında vatandaşlara yeni yıl coşkusu yaşattı

İHA

Mezitli Belediyesi, sokağa çıkma yasağında vatandaşlara yeni yıl coşkusu yaşattı

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl yapılamayacak yılbaşı eğlencelerini sokak aralarına taşıdı. Belediye personeli, üstü açılan gezinti otobüsü ile Mezitli’yi sokak sokak gezerek yeni yıl coşkusunu günler öncesinden yaşattı.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Noel Baba, HacivatKaragöz ve Ren geyiği kostümü giyen ve çalınan müzikler eşliğinde dans eden belediye çalışanları, çocuklara şeker dağıttı. 7’den 70’e yeni bir yıl sevincini yaşatan ekipler, yaşanan kısıtlamalara rağmen 2021 yılının neşe ve sağlık getirmesi umudunu taşıdı. Güzel havanın da etkisiyle apartman ve site bahçelerine çıkan çocuklar, karşılarında Noel Babayı görünce coşkuya ortak oldu. Evlerin cam ve balkonlarından müziklere eşlik eden, el sallayarak dans eden Mezitlililer sevgi gösterisinde bulundu.
Sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanan yeni yıl etkinliğini binlerce Mezitli takip ederek ve paylaşarak coşkuya ortak oldu. Sosyal medyadan yorum ve mesajları ile bu güzelliği yaşatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, mahalle ve sokak isimlerini yazarak eğlence otobüsünü kendi bölgelerine davet etti.
Yeni yılın ilk günlerine kadar tüm Mezitli’yi gezecek olan yeni yıl otobüsü, çocuklara şeker ve çeşitli hediyeler dağıtmaya devam edecek.

“Yeni yılı aynı coşkuyla karşılamak için çalışıyoruz”
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, geçen yıl yapılan görkemli kutlamayı bu sene gerçekleştirememiş olmanın hüznünü yaşadıklarını belirterek, “Gönül isterdi ki, geçen yıl yaklaşık 1 hafta süren yeni yıl eğlencesini bu yıl daha geniş kapsamlı yapabilelim. Ancak korona virüs nedeniyle yapılan kısıtlamalar maalesef bizleri evlerimize kapatmak zorunda bıraktı. Belediye olarak Mezitlililerin yeni yılı aynı coşku ve sevinçle karşılaması için eğlenceyi sokak aralarına taşımayı düşündük. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Bir nebze olsun bu hüzün ortamını coşkuya çevirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Her şey yeni yılda çok daha güzel olacak”
Her yeni yılda tüm insanların birtakım beklentileri, umutları olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, “Herkesin yeni yılda beklediklerinin, hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum. Bir an önce sağlıklı günlere kavuşmayı, sevginin ve dünya barışının egemen olmasını diliyorum. Hastaların kısa sürede şifa bulmasını diliyorum. Hasta yakınlarına sabır diliyorum. Cezaevinde kalanların bir an önce özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Çocuklarımızın, insanlarımızın geleceklerinin daha iyi olmasını diliyorum. Bu olumsuzluklar gidecektir. Her şey yeni yılda çok daha güzel olacak. Daha doğrusu çok daha güzel olmak zorunda. El ele vererek geleceği güzelleştirecek olan bizleriz. Bunun için kimseden yardım beklemek durumunda değiliz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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