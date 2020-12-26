Üzerine kaynar su dökülen Roda'nın tedavisine başlandı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)İZMİR'de, 4 ay önce sıcak su dökülmesi nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan 2 yaşındaki Suriyeli Roda Elsincer, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Sosyal medyada görüntüleri yayımlanan ve vücudunda yanıklar bulunan çocuğun 2 yaşındaki Suriye uyruklu Roda Elsincer olduğu ve Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir çadırda ailesiyle yaşadığı tespit edildi. Bölgeye giden Mersin Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çocuğun vücudundaki yanıkların 4 ay önce İzmir'de sıcak su dökülmesi nedeniyle oluştuğunu belirledi. Çadırda sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede, sırtının bir bölümünden demir parçası çıkarılan Elsincer'in yarası pansuman edildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuğun tedavisine başlandı. Elsincer'in sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce aileye yardım yapılması için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-12-26 20:17:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.