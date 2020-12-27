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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 1,5 milyon paket okul sütü dağıtacak

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi 1,5 milyon paket okul sütü dağıtacak

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl hayata geçirdiği Süt Senin Gurur Mersin’in Projesi kapsamında 20202021 eğitimöğretim yılında 1,5 milyon paket sütü öğrencilerle buluşturmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle evde kalan çocuklara sütleri ulaştırıyor. Bu kapsamda dağıtımlar 13 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak başladı. Büyükşehir ekipleri, tek tek evlerin kapısını çalarak, çocukları sütle buluşturdu.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin okul sütü projesi, pandemi sürecinde okula gidemeyen çocukların evlerine ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve gelmeden önce vaat ettiği projeler arasında yer alan ve geçtiğimiz yıl “Süt Senin Gurur Mersin’in” sloganıyla başlatılan proje, ikinci yılında da dağıtım ağı genişleyerek devam ediyor.

Bu yıl 1,5 milyon süt paketi öğrencilere ulaştırılacak
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi öncülüğünde yürütülen, dağıtımı Sosyal Hizmetler Dairesi ve Muhtarlık İşleri Dairesi tarafından yapılan projede, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere süt alışkanlığı kazandırılması ve gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında daha çok öğrenciye süt ulaştırmak üzere harekete geçen ekipler, 13 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak dağıtımlara başladı. Büyükşehir ekipleri, tek tek evlerin kapısını çalarak, çocukları sütle buluşturuyor. Geçen yıl proje kapsamında 1,2 milyon paket sütü çocuklara ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, bu yıl dağıtım kapsamında 1,5 milyon paket sütü evlerindeki öğrencilere ulaştıracak.

Çocuk başına haftada 7 paket süt dağıtımı yapılıyor
Büyükşehir Belediyesi Aşhanesinde görev yapan Gıda Mühendisi Bilge Küçükkubaş, projenin bu yılki dağıtım stratejisini anlatarak, “Süt Senin Gurur Mersin’in Projesi kapsamında geçen yıl başlatılmış olan okullarda süt dağıtım projesi maalesef pandemi dolayısıyla evlere dağıtılmaya başlanmıştı. Bu yıl da pandemi dolayısıyla evlerde süt dağıtımına başlamış bulunmaktayız. Özellikle dezavantajlı bölgelerde evlere ulaştırılarak çocuklarımızın günde 1 bardak süt içmesi sağlanmaktadır. Çocuk başına haftada 7 paket süt dağıtımı yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

“Başkan Seçer, sözünün arkasında duruyor”
Karaduvar Mahallesi Muhtarı Fikret Altan, pandemi nedeniyle evde kalan çocuklara süt ulaştırılmasının önemli bir proje olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Mersin Büyükşehir Belediyesine daha önce de yaptığı süt dağıtımından dolayı hem kutluyoruz hem de teşekkür ediyoruz. Özellikle çocuklarımızın bu anlamıyla sütle barışık bir duruma gelmesinin biraz da sebepleri onlar. Faydalı bir iş. Şimdi okullar açıkken bu projenin devamlılığı vardı. Çok da iyi oldu aslında, evdeki ve sokaktaki çocukların sütle buluşması önemli bir proje. Bence de devamlılığı sürdürülebilirse daha da önemli hale gelecek. Ben Akdeniz ilçesinin komple dezavantajlı bir bölge olduğunu devamlı söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız aday iken de ‘dezavantajlı bölgelere öncelik tanıyacağız” diyordu. Bu konuda söylediğinin arkasında duruyor. Özellikle yoksulluğun ve yokluğun en önemli ilçesidir Akdeniz. Bu konuda da hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın hem de devlet kurumlarının daha ince, daha anlayışlı ve daha yaklaşımcı davranmaları gerekir.”

Ekipler sütleri kapı kapı dağıtıyor
Karaduvar Mahallesinde ikamet eden Leyla Kara ise “4 torunum var. Allah razı olsun Vahap Seçer’den. Teşekkür ediyoruz” dedi.
Çiğdem Yeşilova da “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer sağ olsun okullarımıza sütü veriyordu. Şu anda okullar kapalı olduğu için evlerimize kadar gönderiyor” diye konuştu.

“Bu çok büyük bir sevgi”
Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesinden Zarife Ağırlık, “Bu proje çok güzel bir şey. Çocukları sevindirmesi çok güzel. 2 süt mesela ama çok büyük bir sevgi. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Bütün çocuklarımıza ulaştıracağız”
Gülnar ilçesi Akdeniz Mahallesi Muhtarı Cavit Kırıt ve Aydıncık ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Ay da sütleri bütün çocuklara ulaştıracaklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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