Büyükşehir Belediyesinden esnafa kira desteği Mersin Büyükşehir Belediyesi, bakanlık genelgeleriyle faaliyetleri durdurulan işletmelerle faaliyetlerinin azaldığı belirlenen işletmelerin kiralarında 2021’de artış yapmayacak. Faaliyetleri durdurulan işletmelerin kiraları 6 ay ertelenecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pandemi döneminde darboğaza giren esnafa yeni yıl müjdesi verdi. Kiracı olan ve bakanlık genelgeleri ile faaliyetlerini durduran işletmeler ile faaliyetlerinin azaldığı belirlenen işletmelerin kiralarında 2021 yılında artış yapılmayacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca faaliyetleri durdurulan işletmelerin kiraları 6 ay ertelenecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vahap Seçer, esnafa yeni yıl müjdeleri ile destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa can suyu niteliğinde bir karar daha aldı. Kısa bir süre önce, yayınlanan genelgeler nedeniyle kepenk kapatan esnafa iş yerinin kapalı kaldığı süre boyunca, evlerinin su borcunun 500 TL’ye kadar olan kısmını ödeme kararı alan Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesi de kiracısı olan esnafın mağduriyetlerini azaltacak yeni önlemleri açıkladı.



Büyükşehir faaliyetleri durdurulan işletmelerden 6 ay kira almayacak

Büyükşehir Belediyesinin veya bağlı şirketlerin kiracısı olan ve faaliyetlerini durduran işletmeler ile faaliyetlerinin azaldığı belirlenen işletmelerin kiralarında 2021 yılında bir artış yapılmayacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca faaliyetleri durdurulan işletmelerden de 6 ay kira almayacak.

Görev süresince esnafa sunduğu desteklere bir yenisini daha ekleyen Başkan Seçer’in belediyenin veya bağlı şirketlerin kiracısı olan işyerlerini etkileyecek olan ve yeni yıl müjdesi olarak dikkat çeken destekleri şunlar:

Mersin Büyükşehir Belediyesi veya belediyeye bağlı şirketlerin kiracısı olan ve idari kararla işyerlerini kapatanlar ile faaliyetlerinde azalma olduğu Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen işletmelerin kiralarına 2021 yılında hiçbir artış yapılmayacak. Daha önceden yapılıp 2021 yılına sarkan kira artışı olması halinde, bunlar da zamsız oranlar üzerinden Ocak 2021’den itibaren başlatılacak.

Bakanlık genelgeleri kapsamında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan işletmelerden 6 ay boyunca kira alınmayacak. Ayrıca bu kiracıların sözleşme süreleri, kapalı kaldıkları süre kadar uzatılacak.

Yine bakanlık genelgeleri dışında kalıp, faaliyetlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından azalma meydana geldiği belirlenen kiracıların kiraları 6 ay süreyle ertelenecek. Bu kiracılar, kiralarını Temmuz 2021’den itibaren 6 eşit taksitte ve faizsiz ödemeye başlayacak.

Faaliyetleri idari kararlarla durdurulan kiracıların talep etmeleri halinde sözleşmeleri sonlandırılacak.



Yararlanmak isteyen esnaf yazılı başvuruda bulunacak

Bu imkanlardan yararlanmak isteyen esnaf, Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurmaları halinde yeni uygulamalardan yararlanabilecek. Bu konudaki tüm bilgilere esnaf odaları, MESDEM Esnaf Masası veya ALO 185 TEKSİN Çağrı Merkezini aradıktan sonra 4’ü tuşlayarak ulaşabilecek.

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