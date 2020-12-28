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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi, hastane önlerinde çorba dağıtımına başladı

İHA

Büyükşehir Belediyesi, hastane önlerinde çorba dağıtımına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin “1 Ekmek 1 Çorba” hizmeti, bu kış da hastane önlerinde başladı. Hafta içi 18.0020.00 saatleri arası Tarsus ve Mersin merkezdeki hastane önlerinde vatandaşlara mercimek çorbası ikram ediliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kış mevsiminde uygulanan “1 Ekmek 1 Çorba” projesi, bu yıl 2 Kasım’da 28 noktada başlayıp yıl sonuna kadar 34 noktaya yükseldi. Acil servis önlerinde de hafta içi akşam saat 18.0020.00 saatleri arasında çorba ikramı başladı.

Hijyen tedbirleri üst seviyelerde tutularak vatandaşlara sunuluyor
“1 Ekmek 1 Çorba” projesiyle sabah 07.0009.00 saatleri arasında kentin 29 noktasında sanayi sitesi, sebze ve meyve toptancı hali, iş merkezleri önü, duraklar ve birçok mahallede vatandaşlara karton bardakta sıcak mercimek çorbası ve yanında ekmek ikram ediliyor. Çorba, soğuk kış sabahlarında vatandaşların içini ısıtıyor. Geçen kış akşam saatlerinde acil servis önlerinde verilen çorba hizmeti bu kış da sürdürüldü. Hijyenik koşullarda hazırlanan çorba, acil servis önlerinde hijyen tedbirleri üst seviyelerde tutularak vatandaşlara sunuluyor. Salgın sürecinde vatandaşların yiyecek satan yer bulmakta yaşadığı sıkıntıya Büyükşehir Belediyesi, ‘1 Ekmek 1 Çorba’ hizmetiyle çare oluyor.

Haftanın 2 günü Tarsus’ta 3 günü ise Mersin merkezde
Çorba hizmeti pazartesi günü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, salı günü Tarsus SSK Hastanesi, çarşamba günü Mersin Toros Devlet Hastanesi, perşembe günü Mersin Üniversitesi acil servis önü ve cuma günü Tarsus Devlet Hastanesi önünde hizmet veriyor. 34 çorba dağıtım noktasının tamamı ise mersin.bel.tr internet adresinin ‘duyurular’ bölümünde yer alıyor.

“Buralardaki yoğunluğu göz ardı edemezdik”
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aşhane sorumlusu Şeyda Esin Ekmen, geçen kış da havalar ısınana kadar hastane önlerinde çorba hizmetini sürdürdüklerini hatırlatarak, “Bu yıl da kış mevsimin gelmesiyle çorba dağıtımına tekrar başladık. İlk etapta 28 noktada başladık. Bu hafta itibariyle 34 noktaya çıkarttık. Geçen yıl zaten hastanelerimizde sabah ve akşam vardı. Bu yıl pandemi biraz bizi de etkiledi ama buralardaki yoğunluğu göz ardı edemezdik. Vatandaşlarımızın ciddi anlamda bu yönde de talepleri olunca, biz haftanın 5 günü hastanelerimizde olmak şartıyla 2 günü Tarsus hastanelerinde 3 günü de Mersin’de olmak üzere tekrar çorba hizmetimize başladık. Ocak ayı itibariyle de 13 ilçemizde de sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Olumlu, yerinde ve doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum”
Mezitli Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Abuş da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hasta ziyareti için geldiği sırada Büyükşehir’in çorba hizmetiyle karşılaştığını belirterek, “Belediyenin böyle bir hizmeti olduğunu biliyordum. Olumlu, yerinde ve doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir uygulama. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyoruz. Halk bunu takdirle karşılıyor. Pandemi dolayısıyla kafelerin, yemekhanelerin kapalı olmasından kaynaklı böyle bir hizmetin verilmesi burada daha bir önem kazanıyor” diye konuştu.

“Çorbadan öte bana insanımızın sıcaklığını veren bir duygu”
Rıdvan Bayrak ise babasının rahatsızlığı dolayısıyla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldiklerini söyledi. Çorbanın insanlar arasındaki sıcaklığı da temsil ettiğini vurgulayan Bayrak, “Çorba uygulamasından çok memnunuz. Özellikle akşamları havanın soğumasıyla birlikte insanların yiyecek bulmakta biraz sıkıntı çektiğini görüyorum. Buradaki insanların gerçekten ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Böyle çalışmalar insanları onurlandırıyor. Ben de onur duyuyorum. Çorbanın insanları birbirine bağladığını düşünüyorum. Çorbadan öte bana insanımızın sıcaklığını veren bir duygu. İnşallah bu çorba bizi birbirimize bağlar, sevgimizi de daha da güçlendirir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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