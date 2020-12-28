Tarsus Kültür Evi açılıyor

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Tarsus Belediyesi, ilçenin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak, yöre kültürüne özgü ögeleri yeniden kazanmak ve tanıtmak amacıyla Tarsus Kültür Evi’ni oluşturdu.

Tarsus Kültür Evi, Kubat Paşa Medresesi’nin tarihi dokusu içinde faaliyet yürütecek. Kültür Evi’ni ziyaret edenler geçmişten bugüne uzanan Tarsus kültürünü daha iyi anlama olanağı bulacak.

Tarsus Kültür Evi'nde yöreye özgü tarım ve ev araçlarından yöresel kıyafetlere, savaş aletlerinden eski zamanlarda Tarsus’un gündelik yaşamında kullanılan oyun, eğlence, hobi ve iş araçlarına, dokuma ürünlerinden mutfak eşyalarına kadar birçok materyal sergilenecek.

Kültür Evi’ni gezenler, geçmişten bugüne uzanan Tarsus kültürünü daha iyi öğrenme, anlama olanağı bulacak. Yaş almış yurttaşlar çocukluk anılarında kalan araç gereçleri görme şansını yakalayacak.

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