Kablo hırsızları yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, telefon hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koramşalı Mahallesi'nde bulunan telefon hatlarının kablolarının çalındığının ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, KoramşalıÇerçili hattında bulunan 150 metre kablonun kesildiği tespit etti. Çevrede çalışma yürüten ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişiyi bölgeye yakın bir yerde gözaltına aldı. Ekipler, çevrede yaptıkları aramalarda kesilen kabloları da ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar kabloyu kendilerinin çaldığını itiraf ederken, KoramşalıFakılı hattında meydana gelen kablo hırsızlığı olayını da kendilerinin yaptığını, kabloları bir araziye sakladıklarını söyledi. Şahısların verdiği adreste yapılan aramada da 200 metre kablo, 1 testere ve 1 balta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili hırsızlık suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.