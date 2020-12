Akkuyu NGS inşaatında iki kilit aşama daha tamamlandı

– Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’nin ikinci güç ünitesinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Ünitenin iç koruma binasında yapılan işlemle birinci katman monte edildi. Ayrıca, santralin birinci güç ünitesinde bulunan reaktör şaftı ekipmanının en önemli elemanlarından biri olan taşıyıcı kirişin kurulumu da gerçekleştirildi.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) yeni bir aşama daha kaydedildi. Santralin ikinci güç ünitesinin iç koruma binasında yapılan işlemle birinci katman monte edilirken, birinci güç ünitesindeki reaktör şaftı ekipmanının en önemli elemanlarından biri olan taşıyıcı kirişin kurulumu da yapıldı. Bu iki önemli aşamanın da geçilmesiyle Akkuyu NGS inşaat sahasında 2020 yılı için öngörülen tüm süreçler eksiksiz olarak tamamlanmış oldu.



10 bölmenin montajı 7 günde yapıldı

Kule vinçler kullanılarak gerçekleştirilen iç koruma binası birinci katmanının montajı 7 gün sürdü. Bir kaplama levhasından ve yapısal sağlamlığın oluşturulması için tasarlanmış karkastan oluşan bölümler, ayrı ayrı montajlandı. Bu işlemlerle her biri 5,7 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 7,5 ton ağırlığında olan toplam 10 bölmenin montajı yapılmış oldu. Montajın tamamlanmasıyla ikinci güç ünitesi reaktör korunak binasının yüksekliği +4,950 metre kotuna yükseldi. Bir sonraki aşamada ise birinci katmandaki bölümler birbirine kaynak edilerek sabitlenecek.

İç koruma binası, reaktör bölümü güvenlik sisteminin kilit elemanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Bu yapı, nükleer santralin reaktör binasının her türlü çalışma koşulunda “sızdırmaz” olmasını sağlıyor.



145 tonluk kirişin montajı 6 hafta sürdü

Birinci güç ünitesinde yapılan işlem ise özel bileşimli betonla doldurulan radyal kirişlerden oluşan 145 tonluk kaynaklı bir metal yapı olan taşıyıcı kirişinin montajının tamamlanması oldu. Montajda, Liebherr LR 13000 ağır paletli vinç kullanıldı. Dış çapı 9,16 metre olan kiriş, karbon çeliğinden üretildi. Kiriş, reaktörün beton şaft içinde güvenli bir şekilde sabitlenmesi için tasarlandı. Reaktörü NGS’nin tüm işletme koşullarında her türlü ağır ve sismik yüklerden koruma kapasitesine sahip olan kirişin montajı, toplam 6 hafta sürdü. Bunun 3 haftasında, yapının şantiye montajı gerçekleştirildi. Sonraki aşamada ise birinci güç ünitesi reaktör şaftında, +16,500 metre kotuna kadar beton dökme çalışmalarının yapılması ve reaktör kazanının üst taraftan sabitlenmesi için tasarlanan baskı kirişinin monte edilmesi planlanıyor.



“Bu yıl planlanan tüm kilit süreçleri tamamladık”

Konuya ilişkin açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, “Bu yıl Akkuyu NGS inşaat programında planlanan tüm kilit süreçleri tamamladığımızı belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Santralin 2’nci güç ünitesinde iç koruma binası birinci katmanının ve 1’inci güç ünitesinde taşıyıcı kirişin montaj işleri öngörülen şartlarda yapıldı. Montaj personelinin çalışmaları ile ilgili herhangi bir eksiklik bulunmamakla birlikte, işlerin kalitesi, montaj işlerinin kabulünü gerçekleştiren özel bir komisyon tarafından kabul edildi. Önümüzdeki yıl tempomuzu kaybetmeden ilerlemeye devam edeceğimizden eminim” dedi.

