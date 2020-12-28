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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Kültür Evi halkın ziyaretine açıldı

İHA

Tarsus Kültür Evi halkın ziyaretine açıldı

Tarsus Belediyesinin, Tarsus’un kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak, yöre kültürüne özgü, unutulmaya yüz tutmuş kültürel öğeleri topluma yeniden kazandırmak ve tanıtmak için oluşturduğu ‘Tarsus Kültür Evi’ halkın ziyaretine açıldı.
Tarsus Kültür Evinin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışa, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, siyasi parti ilçe başkanları, oda ve derneklerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kurdele kesiminin ardından Tarsus Kültür Evi halkın ziyaretine açıldı.

Tarsuslular kendi öz kültürleriyle buluşma fırsatına kavuştu
Yoğun çalışmalarla hazırlanan ve kentin turizmine kazandırılan Tarsus Kültür Evi, Kubat Paşa Medresesinin tarihi dokusuna müdahale edilmeden modern tasarım ve çalışmalarla özenle dizayn edilerek hazırlandı. Kubat Paşa Medresesinin Kültür Evini ziyaret edenler geçmişten bugüne uzanan Tarsus kültürünü daha iyi anlama olanağı bulacak.
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan’ın kentin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, tanıtılması ve turizme kazandırılması için geliştirdiği proje olan Tarsus Kültür Evinde, yöreye özgü tarım ve ev araçlarından yöresel kıyafetlere, savaş aletlerinden eski zamanlarda Tarsus’un gündelik yaşamında kullanılan oyun, eğlence, hobi ve iş araçlarına, dokuma ürünlerinden mutfak eşyalarına kadar birçok materyal sergileniyor. Kültür Evini gezenler, geçmişten bugüne uzanan Tarsus kültürünü daha iyi öğrenme, anlama olanağı bulacak. Yaşlı vatandaşlar, çocukluk anılarında kalan araç gereçleri görme şansını yakalayacak.

“Kubat Paşa Medresesi, ayakta kalan nadir medreselerden biri”
Açılışta Başkan Bozdoğan, Kubat Paşa Medresesinin Tarsus ve yöresinde çok fazla miktarda bulunan medreselerden ayakta kalabilen nadir medreselerden birisi olduğunu söyledi. Bozdoğan, “İçeriyi gördüğünüz zaman eminim herkes hayranlıkla izleyecektir. Burada aslında bir kültür evi ve yaşayan bir müze olarak göreceğiniz tablolar, giysiler, eşyalar ve Tarsus’un geçmişini net olarak ortaya koyan, anlatan eserleri mutlaka hayranlıkla birlikte izleyeceğiz. Bazen söylenenler hatırlanmıyor ama hissedilenler her zaman hatırlanıyor. Eskiden okuduğum her kitabı, şiiri, romanı, ders kitabını arkasına şöyle bir not düşerdim; ‘Bittin ama beni de bitirdin.’ Tıp fakültesinde okuduğum anatomi kitabını 25 yıl sonra kızım eline aldığında son sayfasını gördüğünde koşa koşa gelmişti; ‘Baba bu nedir? Bittin ama beni de bitirdin.’ Neden tıp eğitimini seçtiğimi sorduğunda kızıma ağaçlardan, ağaçların yapraklarından ve kökünden bahsetmiştim. Bunlar bir ağacın yaprağı kitaplar, tek tek dökülür ama kökünü sağlamlaştırır. Gördüğün gibi yıkılmadım ayaktayım demiştim. Bunlar da bizim kökümüz ve öyle bir kök ki ne kadar beslersek, ne kadar desteklersek kolay kolay yıkılmaz o kök. Biz Tarsus Belediyesinde ilk göreve başladığımızda şiarımız belliydi; eğiten, üreten, kültürlü ve sağlıklı bir kent. Kubat Paşa Kültür Evi yaşayan canlı müzesi Tarsuslulara hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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