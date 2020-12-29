Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un mahallelerini asfaltlamaya devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tarsus’ta 4 mahallede yol iyileştirme, kaldırım ve asfalt çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kentin farklı noktalarında eş zamanlı sürdürdüğü kaldırım, refüj, kavşak düzenleme ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Ekipler bu çerçevede, Tarsus’ta 4 mahallede yol iyileştirme, asfalt ve kaldırım çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in erişilebilir kent olması için özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun kaldırımlar inşa edebilmek adına yola çıkan ekipler, dezavantajlı bireylerin de sorunsuz ulaşım sağlaması için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, erişilebilir standartlara uygun olmayan kaldırımları yenilerken, kaldırım olmayan caddelere de kaldırım inşa ediyor.

Ekipler, Altaylılar Mahallesinde kaldırım bulunmayan 02110, 0290 ve 02125 sokaklarda erişilebilir standartlara uygun şekilde inşa ettiği kaldırım çalışmasını tamamlarken, Duatepe Mahallesi Adile Hala Caddesi, Mithatpaşa Mahallesi Tataristan Caddesi ve Anıt Mahallesi Zafer Caddesinde de standartlara uygun olmayan kaldırımları yeniliyor.

Tam zamanlı çalışan ekipler, bölgedeki yol iyileştirme çalışmalarını tamamladıktan sonra sıcak asfalt dökümü de gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.