Biri kasiyeri oyaladı, diğeri kasadaki telefonları çaldı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de bir iş yerine giren iki şüpheliden biri kasiyeri alışveriş bahanesi ile oyalarken, diğer şüpheli kasada duran cep telefonlarını çaldı.O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, 14 Aralık´ta merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tozkoparan Mahallesi´ndeki bir iş yerinde iki cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, F.Ç.´nin telefonları çaldığını arkadaşının ise kasiyeri oyaladığını belirledi. Ekipler F.Ç.´yi gözaltına alırken diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN
2020-12-29 10:48:44
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