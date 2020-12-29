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Mersin'de 8 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı

DHA

Mersin'de 8 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 8 ayrı eve girerek, hırsızlık yapan Mehmet Asla ve Veysi Uruç, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
Yenişehir ilçesinde, farklı günlerde 8 ayrı evden yaşanan hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Mehmet Asla ve Veysi Uruç olduğunu tespit etti.
2 şüpheli, önceki gün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN
2020-12-29 10:50:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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