Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını satan 5 kişi tutuklandı

MERSİN, (DHA)MERSİN'de bir kişinin 2 dükkanını, sahte kimlik ve dublör kullanarak başka birine sattıkları belirlenen çetenin 5 üyesi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan kişinin 1 milyon TL değerindeki 2 dükkanını 200 bin TL karşılığında başkasına sattıkları tespit edilen 8 kişilik çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin tapudaki satış işlemlerinde, mal sahibine ait sahte kimlik düzenledikleri, kimlikte de benzer kişinin fotoğrafını kullandıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 7´si gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.Ç., G.G., N.E., S.S. ve O.S. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ
2020-12-29 10:50:05
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