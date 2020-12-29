Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını satan 5 kişi tutuklandı



MERSİN, (DHA)MERSİN'de bir kişinin 2 dükkanını, sahte kimlik ve dublör kullanarak başka birine sattıkları belirlenen çetenin 5 üyesi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan kişinin 1 milyon TL değerindeki 2 dükkanını 200 bin TL karşılığında başkasına sattıkları tespit edilen 8 kişilik çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin tapudaki satış işlemlerinde, mal sahibine ait sahte kimlik düzenledikleri, kimlikte de benzer kişinin fotoğrafını kullandıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 7´si gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.Ç., G.G., N.E., S.S. ve O.S. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ

2020-12-29 10:50:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.