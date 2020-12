Tarsus İdman Yurdu telafi peşinde

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, Sivas Belediyespor galibiyetine odaklandı.

Eyüpspor iç saha mağlubiyetinin ardından, morallerin düzeldiği sarılacivertli ekipte hesaplar Sivas Belediyespor galibiyeti üzerine kuruldu. Yarın sahasında konuk edeceği Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayan Tarsus İdman Yurdu'nda maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kulüp Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Eyüpspor mağlubiyetini unuttuklarını ve Sivas Belediyespor maçı galibiyetine kenetlendiklerini belirtti.

Teknik ekip ve oyuncularının Eyüpspor galibiyetini telafi edeceklerini ve Sivas Belediyespor'u yenerek Tarsus halkına ve taraftarlarına yılbaşı hediyesi vermek istediklerini kaydeden Basın Sözcüsü Can şunları söyledi:

"Ligde ilk yarının son haftalarına girdik. Motivasyon kaybı yaşadığımız Eyüpspor maçını kaybettik. Yarın sahamızda konuk edeceğimiz Sivas Belediyespor maçına iyi hazırlandık. Galibiyete odaklandık. Teknik ekip ve oyuncularımız da Sivas Belediyespor maçını kazanarak Eyüpspor mağlubiyetini unutturmak istiyor. Yönetim, teknik ekip ve oyuncularımız taraftarlarımıza ve Tarsus halkına Sivas Belesiyespor galibiyetiyle yılbaşı hediyesi vermek istiyoruz. 2020 yılını galibiyetle kapatarak yeni yıla 3 puanla girmeyi hedefliyoruz. Şimdiden Tarsus halkımızın ve taraftarlarımızın yeni yılı kutlu olsun."

Can, kulüp başkanı Serhat Servet Dövenci'nin oyuncuların maç başı alacakları ile transfer taksitlerinin bir kısmını ödediğini bildirdi.

Basın Sözcüsü Can, Başkan Dövenci'nin oyunculara ödeme yaparak oyuncuları rahatlattığına dikkat çekerek yönetim kurulu olarak kendisine teşekkür ettiklerini bildirdi.

Yönetim olarak kendilerinin de maddi katkılarda bulunduklarını ifade eden Basın Sözcüsü Can, Başkan Dövenci'nin maddi desteği önemsenecek değerde olduğunu vurguladı.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'a da yönetim olarak verdiği maddi ve manevi destekten dolayı da teşekkür eden Basın Sözcüsü Can, Sivas Belediyespor maçını kazanarak moral bulmak istediklerini sözlerine ekledi.

