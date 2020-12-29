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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkuyu NGS, Türk firmalarına fırsat sunmaya devam ediyor

İHA

Akkuyu NGS, Türk firmalarına fırsat sunmaya devam ediyor

Mersin’de yapımı hızla devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türk iş dünyasına büyük fırsatlar sunuyor.
Akkuyu NGS, sadece elektrik ihtiyacı için değil, Türk firmalarının önünde yeni kapılar açılması sağlaması açısından da önemli görülüyor. Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın, yapılan hesaplamalara göre Rus teknolojilerine dayalı bir nükleer enerji santrali projesine yatırılan her 1 doların yerel endüstri için 2, Gayrisafi Yurt İçi Hasılada (GSYİH) 4, vergi gelirinde ise 1.5 dolar ekonomik etki oluşturduğunu söyledi. Kayrın, “Şu anda Akkuyu sahasında 3 ünitede birden inşaat çalışmaları sürüyor. Çok sayıda Türk firmasının da Türkiye için yeni olan nükleer iş kolunda deneyim kazanmaya başladığını görüyoruz. Akkuyu’nun sağlayacağı deneyim Türk sanayicisine sadece yurtiçinde değil uluslararası pazarlarda da başka fırsatların kapısını aralayacak. Şimdiye kadar 350'den fazla şirketin tedarikçi listesine dahil olmak üzere başvuruda bulunması da Türk firmalarının girişimci ruhunu ve nükleer sektöre ilgisini gösteriyor” dedi.

Kamp, rekor sürede hazır hale getirildi
İlk kez bir nükleer santral inşaatında yer alma fırsatı bulan firmalar ise dünyanın farklı noktalarında yapılacak benzer projelerde yer alabilmek için gerekli yetkinliği kazanmış olmaktan oldukça memnun. Akkuyu NGS sahasında inşa ettiği prefabrik işçi kampıyla dikkat çeken Türkiye’nin en büyük prefabrik şirketlerinden biri olan Karmod da o girişimci firmalardan biri. Yenilikçi bir yapı modeliyle şantiyeye önemli bir yerleşke kazandıran şirket, her biri 3 katlı olan ve 4 bloktan oluşan prefabrik kampı, 8 kişilik bir ekiple sadece 105 gün gibi rekor bir sürede kullanıma hazır hale getirdi.
Toplamda 9 bin 954 metrekarelik alana sahip olan tesiste, uluslararası işçi sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun yatakhane ve yemekhanelerin yanı sıra yönetici ofisleri, çok amaçlı ofisler, teknik personelin kullanımına özel tasarlanan odalar ve her katta kalacak işçi sayısına göre planlanan prefabrik tuvalet ve banyo üniteleri bulunuyor. 'Yeni nesil konteyner yapı' olarak nitelenen bu kampta, 3 binden fazla kişi aynı anda konaklayabiliyor. İklimlendirme ve havalandırma çalışmalarının özenle yapıldığı odalarda, ranzalar dahil tüm eşyalar kullanım ergonomisi dikkate alınarak özenle konumlandırılmış durumda.

İş güvenliği ve işçi sağlığına özel önem
İşçiler için son derece önemli olan bu kampı Akkuyu NGS sahasına kuran şirket, 1986 yılından bu yana benzer yapılar inşa ederek sektörde adından söz ettiriyor. Şirketin CEO’su Mehmet Çankaya, Akkuyu NGS projesinde olmanın şirketleri için özel bir önem taşıdığını söyledi. Çankaya, “Dahil olduğumuz projeleri en iyi şekilde ve zamanında tamamlayan bir firmayız. Yüksek kalitede hizmet sunmamızın yanı sıra çevre dostu yapı standartlarımız ile iş güvenliği ve işçi sağlığı şartlarına da özel bir önem veriyoruz. Tüm bu özelliklerimiz sayesinde Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nde yer alma şansı yakaladık. Projenin bu kadar kısa sürede tamamlanmasında kuşkusuz organizasyon başarısı ve üretim planlaması etken oldu. Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS projesine işçi kamp yapıları kurulumuyla çözüm ortağı olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.
Çankaya, Akkuyu NGS’nin Türkiye için taşıdığı önemi ise şu sözlerle anlattı:
“Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlamada Akkuyu’nun rolü çok önemli olacak. Bu proje, yapımından üretim aşamalarına önemli sayıda istihdamla ekonomiye katkı sağlayacak. Ayrıca proje Mersin’deki işletme yatırımları ile bölgenin gelişmesine yardımcı olacaktır. Bir iş insanı olarak Akkuyu NGS projesinin Türkiye’nin enerji ihtiyacına önemli katkı sağlayacağı ve dışa bağımlılığı azaltacağını düşünüyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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