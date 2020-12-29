Mezitli Belediyesinin iyilik hareketine her yerden destek geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli Belediyesinin iyilik hareketine her yerden destek geliyor

İHA

Mezitli Belediyesinin iyilik hareketine her yerden destek geliyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin öncülüğünde başlatılan iyilik hareketine her yerden destek geliyor. Bu kapsamda İzmir'den Zeynep Akay ve Ankara'dan Jale Mekiş Diker, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giysi yardımında bulundu.
Kamyonetlerle Mezitli Belediyesi Dayanışma Evine ulaştırılan birçoğu yeni giysilerden oluşan yardımlar, görevliler tarafından tasnifi yapılarak paketlendi. Yardımlar, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Mezitli’den başlayan iyilik hareketinin büyük bir hızla yayıldığını, binlerce ihtiyaç sahibine destek olmanın yanında kente çok sayıda eser kazandırdığını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Her zaman söylediğimiz gibi Mezitli’de iyiliğin bulaşıcı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. İyilik, insanları birbirine yakınlaştıran görünmez bir yoldur. Dayanışma çağrımız Mezitli sınırlarını aşarak, halka halka diğer illere yayıldığını görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Yeni yıl öncesi; İzmir'den Zeynep Akay, Ankara'dan Jale Mekiş Diker, Mezitli'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediyemiz yardımlaşma evine bağışta bulundular. Bugüne kadar çağrımıza destek veren gönlü güzel insanların hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.
Mezitli’nin çok özel bir ilçe olduğunun altını çizen Tarhan, “Belediye olarak hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Mezitli ailesini büyütmek için çalışıyoruz. Bu ailenin içerisine herkesin girmesini istiyoruz. Bir şekilde belediyemizin çalışmalarında görev almasını, destek vermelerini istiyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, kentimizin, halkımızın yararına olacak projelerde buluşturmak gerekiyor. Bu iletişimi ne kadar büyütürsek faaliyetlerimiz daha verimli olacaktır. Dar alanda yapılan işlerde başarı kazanılması imkânsızdır. Belediyeler bile tek başlarına bir şey yapamıyor. Yeni belediyecilik anlayışı da bu şekilde zaten. Bu da ancak halkın ve sivil toplum katılımları ile mümkündür” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 lira oldu
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 ...
Büyükşehir'in stantlarını kadınlar el emeği ürünleriyle bezedi
YEREL HABERLER Büyükşehir'in stantlarını kadınlar el emeği ...
Mersin´de Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Mersin´de Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
'Koronavirüs testi yapacağız' diyerek yaşlı kadının altınlarını çaldılar
YEREL HABERLER 'Koronavirüs testi yapacağız' diyerek yaşlı kadının ...
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 23 gözaltı Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 23 ...
Demir: "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın bir yolu da spordur"
YEREL HABERLER Demir: "Gençleri kötü alışkanlıklardan ...
Akkuyu NGS, Türk firmalarına fırsat sunmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Akkuyu NGS, Türk firmalarına fırsat sunmaya devam ...
Osman Şahin Öykü Günleri başvuruları başladı
YEREL HABERLER Osman Şahin Öykü Günleri başvuruları başladı
Korona testi yapmak için geldiklerini söyleyip, yaşlı kadının ziynet eşyalarını gasp ettiler Mersin'in Mut ilçesinde yalnız yaşayan kadını etkisiz hale getirerek gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı Olayı yaşlı kadının komşusunun organize ettiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Korona testi yapmak için geldiklerini söyleyip, yaşlı ...
‘Cehaletin elinden bir kız çocuğunu daha çekip alsak’ dedi, kitabıyla kampanya başlattı Mersinli iş insanı Sait Dervişoğlu, ‘Ruhuma Mektuplar’ isimli ilk şiir kitabının tüm gelirlerini ve telif haklarını çocukların okuması için bağışladı. Dervişoğlu, başlattığı kampanya ile de çocuklar tablet bilgisayar ulaştırmaya başladı
YEREL HABERLER ‘Cehaletin elinden bir kız çocuğunu daha çekip alsak’ ...
Başkan Dinçer: “Sesimizi duyuramadık” Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, salgının başından itibaren iş yerleri kapalı olan esnafa nakdi destek verilmesini ve SGK primlerinin karşılanmasını talep ettiklerini, ancak seslerini duyuramadıklarını söyledi
YEREL HABERLER Başkan Dinçer: “Sesimizi duyuramadık” Mersin ESOB ...
22 günde 8 hırsızlık yaptılar Mersin'de 22 günde 8 ayrı hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı Şahıslar güvenlik kameralarına da yakalanırken, rahat tavırlarıyla dikkat çekti
YEREL HABERLER 22 günde 8 hırsızlık yaptılar Mersin'de 22 günde 8 ...
Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını satan 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını ...
Mersin'de 8 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de 8 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, ...
Tarsus İdman Yurdu telafi peşinde
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu telafi peşinde
Biri kasiyeri oyaladı, diğeri kasadaki telefonları çaldı
YEREL HABERLER Biri kasiyeri oyaladı, diğeri kasadaki telefonları ...
Biri oyaladı, diğeri çaldı Mersin'de bir marketten cep telefonu çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, bir kişi market çalışanını oyalarken, diğer şahıs ise kasada bulunan cep telefonlarını alıyor
YEREL HABERLER Biri oyaladı, diğeri çaldı Mersin'de bir marketten ...
Sahte kimlik düzenleyip, dublör kullandılar, 1 milyonluk dükkanları üzerlerine geçirdiler Mersin'de sahte evrak düzenleyerek, başkasına ait dükkanları alan 8 kişilik bir çete polisin titiz çalışması sonucunda çökertildi Yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirip sahte kimlik düzenleyen, ardından dublör kullanarak 2 dükkanı üzerine geçiren şahıslardan 7'si kelepçelenerek gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sahte kimlik düzenleyip, dublör kullandılar, 1 ...
Büyükşehir Belediyesi, 2021’de sosyal projelere 49 milyon lira ayırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, 2021’de sosyal projelere 49 ...
Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un mahallelerini asfaltlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un mahallelerini ...
'Yılbaşının kökeni Nardugan Bayramı'
YEREL HABERLER 'Yılbaşının kökeni Nardugan Bayramı'
Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep
YEREL HABERLER Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep
Tarsus'ta evde yangın: 1 ölü
YEREL HABERLER Tarsus'ta evde yangın: 1 ölü
Yangına uykuda yakalandı Evde uyuyan adam yangında hayatını kaybetti, eşini komşuları kurtardı
YEREL HABERLER Yangına uykuda yakalandı Evde uyuyan adam yangında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X