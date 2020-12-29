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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli Belediyesi, yeni yılı dolu dolu etkinliklerle kutluyor

İHA

Mezitli Belediyesi, yeni yılı dolu dolu etkinliklerle kutluyor

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, korona virüs salgınının neden olduğu olumsuzlukları bir nebze unutturmak için yeni yılı dolu dolu etkinliklerle kutluyor.
Mezitli Belediyesi, pandemi önlemleri çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uyarak birçok farklı yeni yıl etkinliği düzenliyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, farklı kostümlerle üstü açık otobüsle ilçeyi karış karış gezen belediye personeli, Mezitli halkının yeni yılını kutlayarak, çocuklara şeker dağıtıyor. Noel Baba, Hacivat Karagöz ve Ren geyiği kostümü giyen ve çalınan müzikler eşliğinde dans eden belediye çalışanları ve gönüllülerin gerçekleştirdiği bu etkinlik, yeni yılın ilk saatlerine kadar devam edecek.
31 Aralık’ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı ana kadar açık kalacak olan Yılbaşı Pazarı ise yeni yıla sevdiklerine sürpriz yaparak girmek isteyenlere hediyelik eşyalarını temin etme fırsatı sunuyor. Kısıtlamalar kapsamında kutlamalara ve toplu buluşmalara izin verilmeyen Yılbaşı Pazarında el ürünü, sanatsal niteliği bulunan binlerce çeşit ürün uygun fiyata alınabiliyor. Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısında dükkan açan işyeri sahipleri, pazara alışveriş yapmak için gelen Mersinlilere çok özel sürprizler hazırlıyor. Her dükkanın farklı bir hediye vereceği Yılbaşı Pazarında alışveriş yaparak adını çarşı meydanında bulunan fanusa atanlar arasında çekilecek kurada 28 Mersinli, çekilecek kura ile hediye kazanacak.
Pazarda ayrıca mini konserler de düzenleniyor.

Erken yılbaşı için sosyal mesafeli buluşma
2020’nin olumsuzluklarını en aza indirmek amacıyla her kesimi düşünerek hazırlanan yılbaşı etkinliklerinin buluşma noktası Sanat Çarşısı olacak. 29 Aralık Salı günü saat 15.30’te yapılacak Erken Yılbaşı Kutlamasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği, maskenin zorunlu olduğu bir buluşma gerçekleşecek. Canlı konser ve sürprizlerin yer aldığı Erken Yılbaşı Kutlamasına katılanlar eğlenceye doyacak.

65 yaş üstü vatandaşlara şehir turu
Yeni bir yıla girerken 7’den 70’e herkesi düşünerek hareket eden Mezitli Belediyesi, 65 yaş üstü için de özel etkinlikler planladı. Üstü açık otobüslerle 3031 Aralık tarihlerinde uzun zamandır kısıtlamalar nedeniyle evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlara kentin tarihi ve doğal güzelliklerine şehir turu yaptırılacak ve turun sonunda Sanat Çarşısında çeşitli ikramların yapılacağı eğlence düzenlenecek.

Mersinliler, Mami ile 2021’e merhaba diyecek
Mezitli Belediyesi, 31 Aralık akşamında 2021’in ilk saatlerine kadar devam edecek olan sanatçı Mami konseri ile Mersinlilerin evlerine kadar yeni yıl coşkusunu taşıyacak. Özel bir mekanda gerçekleşecek Mami konserine seyirci alınmayacak, ancak tüm konser Mezitli Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

“El ele bu kötü günlerin üstesinden geleceğiz”
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersinlilerden, Sanat Çarşısında yeni yılın ilk saatlerine kadar açık olacak Yılbaşı Pazarına gelerek alacakları küçük bir hediye ile sevdiklerine yeni bir yıl sevinci yaşatmalarını istedi. Yeni yılda herkesin beklentilerinin gerçekleşmesini dileyen Tarhan, “El ele vererek bu kötü günleri bir an önce atlatacak, geleceği birlikte güzelleştireceğiz. Bunun için kimseden umut beklemeye ihtiyacımız yok. Morallerimizi birlikte yükselteceğiz” dedi.
Her yeni yılda tüm insanların birtakım beklentileri, umutları olduğunun altını çizen Tarhan, “Herkesin yeni yılda beklediklerinin hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum. Bir an önce sağlıklı günlere kavuşmayı, sevginin ve dünya barışının egemen olmasını diliyorum. Hastaların kısa sürede şifa bulmasını diliyorum. Hasta yakınlarına sabır diliyorum. Cezaevinde kalanların bir an önce özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Çocuklarımızın, insanlarımızın geleceklerinin daha iyi olmasını diliyorum. Bu olumsuzluklar gidecektir. Her şey yeni yılda çok daha güzel olacak. El ele vererek geleceği güzelleştirecek olan bizleriz” diye konuştu.

“Yeni yılı aynı coşkuyla karşılamak için çalışıyoruz”
Geçtiğimiz yıl yapılan görkemli kutlamayı bu yıl gerçekleştirememiş olmanın hüznünü yaşadıklarını ifade eden Tarhan, “Mezitlililerin yeni yılı aynı coşku ve sevinle karşılaması için eğlenceyi sokak aralarına taşıdık. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Bir nebze olsun bu hüzün ortamını coşkuya çevirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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