Toroslar’ın yaylalarında yol çalışmaları aralıksız sürüyor

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe merkezinin yanı sıra yaylalarda da yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni yol açma, bahçe yolu düzenleme, kilit parke yol, sathi kaplama ve asfalt çalışmalarına kadar hizmetlerini çok yönlü gerçekleştiren belediye, çevre düzenleme çalışmalarını da paralel olarak sürdürüyor. Özellikle yaylalarda kış aylarının rahat geçmesi için planlı bir çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; Soğucak Mahallesinde kilit parke, stabilize yol ve büz boru döşeme çalışması, Aladağ ve Çandır Mahallelerinde kilit parke yol çalışması, Yavca, Gözne, Kepirli ve Hamzabeyli Mahallelerinde ise yeni yol açma çalışmaları yaptı.



“Yaylalarımız, doğa sporları ve turizmi konusunda gelecek vaat ediyor”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, merkez ve kırsal mahallelerde yaşam standartlarının yükselmesi için çalıştıklarını kaydederek, "Hizmetlerimizi, hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yerine getiriyoruz" dedi.

Yaylaların doğa turizmi ve sporları için önemli bir merkez olmasını istediklerini ve bu yönde de gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Yaylalarımızda tespit ettiğimiz ihtiyaçları, mahalle muhtarlarımız ve hemşehrilerimizin taleplerini de göz önünde bulundurarak gideriyoruz. Üst yapı çalışmalarıyla yenilediğimiz yaylalarımızın doğa sporları ve turizmi konusunda da önemli bir merkez olması için çalışıyor ve bu doğrultuda projeler üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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