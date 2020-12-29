Akdeniz’de sokaklar yenileniyor

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentteki farklı kurumların yeraltı şebeke yenileme çalışmaları sonucu zarar gören sokaklarda asfalt yama çalışmasının yanı sıra kilit taşı, kaldırım ve bordür taşlarını yenileme hizmetine hız verdi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, güçlendirilen personel, araç ve ekipman sayısıyla Hamidiye, Kiremithane, Güneş, Gündoğdu, Müfide İlhan, Siteler, Karacailyas, Çilek, Nusratiye, Mesudiye, Anadolu, İhsaniye, Camişerif, Çankaya, Mithat Paşa, 3 Ocak, Kültür, Yeni Mahalle, Yeşilçimen ve Yenitaşkent mahallelerine çıkarma yapan Fen İşler Müdürlüğü ekipleri; kurumların yeraltı şebeke yenileme projeleri için kazılan sokaklarda asfalt yama çalışması yapıyor, kaldırımları, kilit taşı ve bordürleri yeniliyor.



“Amacımız, yağışlar sonucu oluşacak mağduriyetleri engellemek”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, aynı anda birçok mahalle ve sokakta devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, farklı kurumların ilçeye bağlı mahallelerde yaptığı yeraltı çalışmaları sonucu birçok sokağın zarar gördüğünü belirtti. Gültak, “Fen İşleri Müdürlüğümüz, diğer mahallelerimizde de yama ve tamirat çalışmalarını programa aldı ve çalışmalarına aralıksız devam edecek. Amacımız, önümüzdeki yağışlarla birlikte bu sokaklarda oluşacak çamur ve su birikintilerinden kaynaklı sorun ve sıkıntıları en kısa zamanda çözmek, vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemektir. Bu nedenle Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, hızla hareket ederek daha önce yeraltı çalışması yapılan sokaklarda asfalt yama hizmeti veriyor. Faklı mahallelerimizdeki çalışmalar sayesinde ekiplerimiz, sokaklara bin 314 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Ekiplerimiz; yine diğer kurumların yeraltı çalışmaları sırasında zarar gören kilit taşlarını, kaldırımları ve bordür taşlarını da yeniliyor” dedi.

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