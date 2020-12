Başkan Tarhan’dan esnafa yeni yıl ziyareti

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Sanayi Sitesi esnafı ve vatandaşlara yeni yıl ziyareti gerçekleştirdi. Sanayi sitesini dolaşarak esnafa bol kazançlar dileyen Başkan Tarhan, Atatürk resimlerinin bulunduğu 2020 takvimi hediye etti.

Başkan Tarhan’a, ziyaretinde Mezitli Sanayi Sitesi Başkanı Ali Kocaoğlu da eşlik etti. Ziyarette, pandemi koşullarında esnafın yaşadığı sıkıntılarla ilgili fikir alışverişi yapılırken, sürecin atlatılması konusunda görüşler aktarıldı. Başkan Tarhan, yaptıkları hizmetlerle ilgili esnafın görüşünü alırken, önerileri de not etti.

Tarhan, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, geride kalan 6 yıllık süreçte halk günleri, esnaf ve ev ziyaretleri ile vatandaşlarla buluştuğunu söyledi. Belediye olarak yapılması gereken rutin görevleri arttırarak sürdürmeye devam ettiklerini belirten Tarhan, “Ancak dünya olarak çok özel bir süreçten geçiyoruz. Virüs dalgasının neden olduğu ekonomik ve sosyal kriz insanlarımızı bunaltmış durumda. Bugün yeni yıla girerken ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımıza takvimimizi dağıttık. Aynı zamanda sohbet ederek görüş ve önerilerini de aldık. Korona virüs sürecinin verdiği zararları doğrudan gözlemledik. Yaşanan sürecin atlatılması için çok önemli fikir ve öneriler aldık” dedi.

İletilen dilek ve şikayetlerle bizzat ilgilenerek çözüm için talimat verdiğini aktaran Başkan Tarhan, “Halkımızdan gelen istek ve şikayetler sayesinde en kısa sürede sorunu tespit edip çözüme kavuşturmaktayız. Vatandaşlarımız her salı belediyemize gelip, bizzat benimle görüşüp sorunlarını anlatabildiği gibi evinden, iş yerinden, cep telefonlarından, sosyal medya üzerinden, internet erişiminin olduğu her yerden belediyenin sitesine girip, başkana mesaj butonunu tıklayarak tüm istek ve şikayetlerini bildirebilirler. Biz bununla da yetinmiyoruz, ulaşamadığımız her vatandaşımızın ayağına giderek görüşlerini dinliyoruz” diye konuştu.

