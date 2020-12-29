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Tarsus halinde korkutan yangın

DHA

Tarsus halinde korkutan yangın


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde sebze meyve halinde çıkan yangında yüzlerce boş kasa küle döndü. 
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Kompleksi'nde meydana geldi. Ardiyeler bölümünde bulunan İdris P.'ye ailt 20 numaralı iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yüzlerce boş kasanın bulunduğu yerde çıkan yangına ilk müdahaleyi çevre esnaf ve hal çalışanları yaptı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında yüzlerce boş sebze kasası kullanılamaz hale geldi. 
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-12-29 23:18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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