Silifke Kaymakamı Nazlı'dan tarıma destek

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, ilçenin tarım alanında daha iyi yerlere gelmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

Kaymakam Nazlı, Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ile birlikte Atayurt Sebze ve Meyve Halinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

SilifkeAtayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, ilçede yetişen meyve ve sebzelerin pazarlanması, tarım alanlarında çalışanların istihdamı ve kente sağlanan ekonomik girdiler hakkında bilgi verdi.

Silifke’nin tarım alanında büyük bir paya sahip olduğunu hatırlatan Kaymakam Namık Kemal Nazlı’da konuşmasında, “İlçemizde yetişen sebze ve meyvelerin iç piyasa tüketilmesinin yanı sıra yurt dışına da ihraç edilmesi çok sevindirici bir gelişmedir. Bölge halkımız da çok çalışkan ve üreten bir yapıya sahipler. Günlük hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz yaş sebze ve meyvelerin büyük bir bölümünün Silifkemizin topraklarında yetiştirilmesi çok sevindirici. Silifkemizde yetişen ürünlerin yani çiftçilerimizin emeğinin sizler aracılığıyla değer bulması ve ekonomimize sağladığınız destekler göz ardı edilmez. Çalışkan ve üretken bir topluma sahip olan Silifkemizin tarım alanında daha iyi yerlere gelmesi için biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız” dedi.

Kaymakam Nazlı ve beraberindekiler daha sonra hal esnaflarını işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundular. Kaymakam Nazlı ayrıca tarım alanlarında, paketleme ve pazarlama alanlarında çalışan herkesi korona virüs salgınına karşı daha duyarlı davranmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.