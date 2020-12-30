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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çamlıyayla’da öğrencilere tablet dağıtıldı

İHA

Çamlıyayla’da öğrencilere tablet dağıtıldı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğünün iş birliğiyle uzaktan eğitime destek amacıyla öğrencilere tablet dağıtıldı.
Covid19 salgın hastalığı nedeniyle bu yıl eğitimöğretim yılının 1. Döneminde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV üzerinden devam edilmesi nedeniyle Çamlıyayla Kaymakamlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle öğrencilere tablet dağıtımına başlanıldı.
Eğitim öğretim faaliyetlerine tüm öğrencilerin sorunsuz şekilde erişebilmesi için çalıştıklarını belirten Çamlıyayla Kaymakamı Ferhat Altay, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mahallelerde Eğitime Destek Noktaları oluşturulduğunu söyledi.
Kaymakam Altay, hayırsever vatandaşların destekleri ile dijital eğitim materyali olmayan ve eğitime ulaşmada sıkıntı yaşadığı tespit edilen tüm öğrencilere EBA TV, Uzaktan Eğitim çalışmaları ve canlı derslere katılımlarını sağlamak amacı ile tablet dağıttıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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