Sektör kalifiye personel bulamamaktan şikayetçi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Ulaşım Araçları İmalat, Satış ve Onarımı Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, artan talebe yetişmeye çalışıyor. Lojistik sektöründeki hareketle birlikte gerek araç satışı gerekse servis hizmetlerine talebin büyük ölçüde arttığını kaydeden meclis üyeleri, “İşlerimiz arttı, ancak çalıştıracak kalifiye personel bulmakta zorlanıyoruz” dedi.

MTSO 13 No’lu Ulaşım Araçları İmalat, Satış ve Onarımı Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, pandemi sürecinin sektöre etkilerini değerlendirdi. Bu süreçte gerek binek araç satışlarında gerek hafif ticari gerekse ağır vasıta araç satışlarında ciddi talep artışları yaşandığını kaydeden meclis üyeleri, aynı şekilde lojistik sektöründeki hareketliliğe bağlı olarak servislerde de yoğunluk yaşandığını ifade etti. Artan talebi karşılayabilmek adına istihdamı artırmak istemelerine rağmen kalifiye eleman bulmakta zorlandıklarına dikkat çeken meclis üyeleri, Mersin Üniversitesinden destek bekliyor.



“Personel sorunumuzun çözümü Mersin Üniversitesinde”

MTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 13 No’lu Komite Meclis Üyesi Nedim İkanç, 2020 yılının pandemi nedeniyle özellikle sağlık açısından çok sıkıntılı geçtiğini, ancak ekonomik açıdan sektör adına olumlu bir yıl olduğunu söyledi. Geçmiş yıllara göre ağır vasıta araçlar için servislere olan talebin yaklaşık 3 kat arttığını belirten İkanç, bunda pandemiye rağmen yoğun şekilde çalışmaya devam eden lojistik sektörünün önemli rol oynadığını ifade etti. Artan yoğunluk nedeniyle pandemi tedbirlerinin daha hassasiyetle alınması konusunda sıkıntılar yaşanabildiğini anlatan İkanç, “Şehir dışından, yurt dışından gelen çok sayıda şoför oluyor. Bu şoförlere karşı ciddi tedbirler almamız gerekiyor” diye konuştu.

Artan iş yoğunluğunu karşılayabilecek personel bulmakta ise zorlandıklarını belirten İkanç, şunları söyledi:

“Mersin Üniversitesinin otomotiv bölümü var. Daha önce birkaç sefer buradaki öğrencileri bünyemizde çalıştırmak adına görüşmeler yaptık, ancak sonuç alamadık. İş yükümüz çok arttı ve altından kalkabilmemiz adına kalifiye eleman bulunması kaçınılmaz. Mersin Üniversitesi ile önümüzdeki süreçte bir kez daha temasa geçmek istiyoruz. Uygulamalı eğitime geçilmesi halinde hem aradığımız kalifiye personele daha kısa sürede ulaşacağız hem de öğrenciler eğitimlerini daha verimli tamamlayacak ve işsizlik sorununun da önüne geçilmiş olacak.”



“Yurt dışına çalışan lojistik firmaları araç yatırımına yöneldi”

MTSO Meclis Üyesi Musa Akdemir de 2020 yılında hem araç satışlarının hem de servis hizmetlerinin umduklarından fazla arttığını dile getirdi. “Hizmet verdiğimiz firmalar lojistik sektöründe faaliyet gösteriyor. Ağırlıklı olarak yurt dışına çalışıyor olmaları nedeniyle kazançları da döviz cinsinden oluyor” diyen Akdemir, döviz kurlarındaki artışın bu dönemde yatırımları hareketlendirdiğini söyledi. Firmaların araçlarını yenilemek istediğini bildiren Akdemir, hem sıfır hem de ikinci el ağır vasıta satışının arttığını söyledi. Bu talep artışının özellikle servis ayağında bazı sıkıntıları beraberinde getirdiğine de değinen Akdemir, özellikle bu süreçte kayıtsız çalışan işletme sayısının önüne geçilemediğini dile getirdi. “Geçmişte zabıta ekipleri gelir ve sanayide denetimler yapardı. Artık denetim adına gelen kimseyi göremiyoruz” diyen Akdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Denetim yetersizliği de fırsat bilinerek kayıtsız çalışan firma sayısı arttı. Haksız rekabet ciddi bir sorun oluşturmaya başladı. Biz vergimizi öderken, pandemi nedeniyle maliyetlerimiz artarken, çalışanlarımızın özlük haklarını korurken bu firmaların hiçbir kaydı bulunmuyor. Durumdan yalnızca biz değil, vergi ödenmiyor olması nedeniyle devlet de olumsuz etkileniyor. Denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ediyoruz.”



“11 ayda otomobil pazarı yüzde 72 büyüdü”

MTSO Meclis Üyesi Ziya Çokgünlü ise binek oto ve hafif ticari araç satışlarını değerlendirdi. Yıla kötü bir başlangıç yapıldığını ve pandeminin de etkisiyle satışların durma noktasına geldiğini kaydeden Çokgünlü, ardından düşük faizli banka kredilerinin gündeme gelmesiyle doping etkisi oluşup hazirandan eylül ayına kadar sektörde satışların yükselişe geçtiğini söyledi. Geçen yıl hurda indirimine gidilmesi nedeniyle araç fiyatlarının daha da düşeceği beklentisi oluşup taleplerin ötelendiğini hatırlatan Çokgünlü, gerek biriken bu taleple gerekse Covid19 nedeniyle toplu taşıma araçları yerine bireysel araca talebin artmasıyla sıfır araca ilginin büyük ölçüde arttığını dile getirdi. Bu dönemde ise fabrikaların Covid19 nedeniyle kapalı olması ve üretimin yeterli olmaması sonucu talebi karşılamakta zorlandıklarını belirten Çokgünlü, “Araç bulmak zorlaşınca insanlar aldıkları aracın üzerine kar koyup satmaya başladı ve ikinci elde fiyatlar ciddi ölçüde yükseldi. 2020 OcakKasım döneminde oto ve hafif ticari araç pazarı geçen yıla göre yüzde 72 büyüdü” dedi.

Bu dönemde ikinci el araçta yetki belgeli satışların başladığını da hatırlatan Çokgünlü, 1 Eylül’den itibaren devreye giren bu uygulamanın sektörde olumlu karşılandığını söyledi. Araç fiyatlarındaki artış nedeniyle önümüzdeki süreçte uzun dönem araba kiralamalarda artış beklediklerini belirten Çokgünlü, “Ancak yine de bugünden 2021’i tahmin etmek zor. Gelecek yıl da sorun yaşanmaması için hurda indirimine benzer araç almayı kolaylaştıracak vergisel avantajlar getirilebilir” diye konuştu.

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