Sektör kalifiye personel bulamamaktan şikayetçi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sektör kalifiye personel bulamamaktan şikayetçi

İHA

Sektör kalifiye personel bulamamaktan şikayetçi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Ulaşım Araçları İmalat, Satış ve Onarımı Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, artan talebe yetişmeye çalışıyor. Lojistik sektöründeki hareketle birlikte gerek araç satışı gerekse servis hizmetlerine talebin büyük ölçüde arttığını kaydeden meclis üyeleri, “İşlerimiz arttı, ancak çalıştıracak kalifiye personel bulmakta zorlanıyoruz” dedi.
MTSO 13 No’lu Ulaşım Araçları İmalat, Satış ve Onarımı Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, pandemi sürecinin sektöre etkilerini değerlendirdi. Bu süreçte gerek binek araç satışlarında gerek hafif ticari gerekse ağır vasıta araç satışlarında ciddi talep artışları yaşandığını kaydeden meclis üyeleri, aynı şekilde lojistik sektöründeki hareketliliğe bağlı olarak servislerde de yoğunluk yaşandığını ifade etti. Artan talebi karşılayabilmek adına istihdamı artırmak istemelerine rağmen kalifiye eleman bulmakta zorlandıklarına dikkat çeken meclis üyeleri, Mersin Üniversitesinden destek bekliyor.

“Personel sorunumuzun çözümü Mersin Üniversitesinde”
MTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 13 No’lu Komite Meclis Üyesi Nedim İkanç, 2020 yılının pandemi nedeniyle özellikle sağlık açısından çok sıkıntılı geçtiğini, ancak ekonomik açıdan sektör adına olumlu bir yıl olduğunu söyledi. Geçmiş yıllara göre ağır vasıta araçlar için servislere olan talebin yaklaşık 3 kat arttığını belirten İkanç, bunda pandemiye rağmen yoğun şekilde çalışmaya devam eden lojistik sektörünün önemli rol oynadığını ifade etti. Artan yoğunluk nedeniyle pandemi tedbirlerinin daha hassasiyetle alınması konusunda sıkıntılar yaşanabildiğini anlatan İkanç, “Şehir dışından, yurt dışından gelen çok sayıda şoför oluyor. Bu şoförlere karşı ciddi tedbirler almamız gerekiyor” diye konuştu.
Artan iş yoğunluğunu karşılayabilecek personel bulmakta ise zorlandıklarını belirten İkanç, şunları söyledi:
“Mersin Üniversitesinin otomotiv bölümü var. Daha önce birkaç sefer buradaki öğrencileri bünyemizde çalıştırmak adına görüşmeler yaptık, ancak sonuç alamadık. İş yükümüz çok arttı ve altından kalkabilmemiz adına kalifiye eleman bulunması kaçınılmaz. Mersin Üniversitesi ile önümüzdeki süreçte bir kez daha temasa geçmek istiyoruz. Uygulamalı eğitime geçilmesi halinde hem aradığımız kalifiye personele daha kısa sürede ulaşacağız hem de öğrenciler eğitimlerini daha verimli tamamlayacak ve işsizlik sorununun da önüne geçilmiş olacak.”

“Yurt dışına çalışan lojistik firmaları araç yatırımına yöneldi”
MTSO Meclis Üyesi Musa Akdemir de 2020 yılında hem araç satışlarının hem de servis hizmetlerinin umduklarından fazla arttığını dile getirdi. “Hizmet verdiğimiz firmalar lojistik sektöründe faaliyet gösteriyor. Ağırlıklı olarak yurt dışına çalışıyor olmaları nedeniyle kazançları da döviz cinsinden oluyor” diyen Akdemir, döviz kurlarındaki artışın bu dönemde yatırımları hareketlendirdiğini söyledi. Firmaların araçlarını yenilemek istediğini bildiren Akdemir, hem sıfır hem de ikinci el ağır vasıta satışının arttığını söyledi. Bu talep artışının özellikle servis ayağında bazı sıkıntıları beraberinde getirdiğine de değinen Akdemir, özellikle bu süreçte kayıtsız çalışan işletme sayısının önüne geçilemediğini dile getirdi. “Geçmişte zabıta ekipleri gelir ve sanayide denetimler yapardı. Artık denetim adına gelen kimseyi göremiyoruz” diyen Akdemir, sözlerini şöyle tamamladı:
“Denetim yetersizliği de fırsat bilinerek kayıtsız çalışan firma sayısı arttı. Haksız rekabet ciddi bir sorun oluşturmaya başladı. Biz vergimizi öderken, pandemi nedeniyle maliyetlerimiz artarken, çalışanlarımızın özlük haklarını korurken bu firmaların hiçbir kaydı bulunmuyor. Durumdan yalnızca biz değil, vergi ödenmiyor olması nedeniyle devlet de olumsuz etkileniyor. Denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ediyoruz.”

“11 ayda otomobil pazarı yüzde 72 büyüdü”
MTSO Meclis Üyesi Ziya Çokgünlü ise binek oto ve hafif ticari araç satışlarını değerlendirdi. Yıla kötü bir başlangıç yapıldığını ve pandeminin de etkisiyle satışların durma noktasına geldiğini kaydeden Çokgünlü, ardından düşük faizli banka kredilerinin gündeme gelmesiyle doping etkisi oluşup hazirandan eylül ayına kadar sektörde satışların yükselişe geçtiğini söyledi. Geçen yıl hurda indirimine gidilmesi nedeniyle araç fiyatlarının daha da düşeceği beklentisi oluşup taleplerin ötelendiğini hatırlatan Çokgünlü, gerek biriken bu taleple gerekse Covid19 nedeniyle toplu taşıma araçları yerine bireysel araca talebin artmasıyla sıfır araca ilginin büyük ölçüde arttığını dile getirdi. Bu dönemde ise fabrikaların Covid19 nedeniyle kapalı olması ve üretimin yeterli olmaması sonucu talebi karşılamakta zorlandıklarını belirten Çokgünlü, “Araç bulmak zorlaşınca insanlar aldıkları aracın üzerine kar koyup satmaya başladı ve ikinci elde fiyatlar ciddi ölçüde yükseldi. 2020 OcakKasım döneminde oto ve hafif ticari araç pazarı geçen yıla göre yüzde 72 büyüdü” dedi.
Bu dönemde ikinci el araçta yetki belgeli satışların başladığını da hatırlatan Çokgünlü, 1 Eylül’den itibaren devreye giren bu uygulamanın sektörde olumlu karşılandığını söyledi. Araç fiyatlarındaki artış nedeniyle önümüzdeki süreçte uzun dönem araba kiralamalarda artış beklediklerini belirten Çokgünlü, “Ancak yine de bugünden 2021’i tahmin etmek zor. Gelecek yıl da sorun yaşanmaması için hurda indirimine benzer araç almayı kolaylaştıracak vergisel avantajlar getirilebilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zihinsel engelli genç durdurduğu araçların önünde gösteri yaptı Araçlardakiler verdikleri paralarla gencin yüzünü güldürürken, polisin duran trafiği açmasıyla gösteri sona erdi
YEREL HABERLER Zihinsel engelli genç durdurduğu araçların önünde ...
"Görsel ilaç taşıma kutusu"na uluslararası patent Öğr. Gör. Mehtap Buğdaycı ve Dr. Öğr. üyesi Semra Çelik'in yanlış ilaç kullanımının önüne geçmek amacıyla hazırladıkları çalışmanın patenti 3 yıl sonra kabul edildi
YEREL HABERLER "Görsel ilaç taşıma kutusu"na uluslararası patent Öğr. ...
Çamlıyayla’da öğrencilere tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER Çamlıyayla’da öğrencilere tablet dağıtıldı
Mersin’de orman köylüsüne 8 milyon 700 bin TL kredi desteği verildi
YEREL HABERLER Mersin’de orman köylüsüne 8 milyon 700 bin TL kredi ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl konserleriyle evlere konuk oluyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl konserleriyle ...
Uzm. Dr. Diri: “Türkiye’de 40 yaşın üstündeki her 7-8 kişiden biri kronik böbrek hastası” Nefroloji Uzmanı Dr. Banu Diri, böbrek hastaların uzun yıllar boyunca hasta olduklarının farkına varamadıklarını söyledi Uzm. Dr. Diri: “Farkına vardıklarında üçte birinde iş işten geçmiş oluyor”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Diri: “Türkiye’de 40 yaşın üstündeki her 7-8 ...
Altay’dan Silifke Belediyespor’a marş
YEREL HABERLER Altay’dan Silifke Belediyespor’a marş
Silifke Kaymakamı Nazlı'dan tarıma destek
YEREL HABERLER Silifke Kaymakamı Nazlı'dan tarıma destek
Yer fıstığı değil yumurta Tavuk sahibine yer fıstığına benzeyen yeni yıl hediyesi yumurta verdi
YEREL HABERLER Yer fıstığı değil yumurta Tavuk sahibine yer ...
Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı
YEREL HABERLER Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı
Tarsus halinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Tarsus halinde korkutan yangın
Başkan Tarhan’dan esnafa yeni yıl ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Tarhan’dan esnafa yeni yıl ziyareti
Akdeniz’de sokaklar yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de sokaklar yenileniyor
Toroslar’ın yaylalarında yol çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar’ın yaylalarında yol çalışmaları aralıksız ...
Mezitli Belediyesi, yeni yılı dolu dolu etkinliklerle kutluyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, yeni yılı dolu dolu etkinliklerle ...
26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı
YEREL HABERLER 26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı
Mezitli Belediyesinin iyilik hareketine her yerden destek geliyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinin iyilik hareketine her yerden ...
Tarsus Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 lira oldu
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 ...
Büyükşehir'in stantlarını kadınlar el emeği ürünleriyle bezedi
YEREL HABERLER Büyükşehir'in stantlarını kadınlar el emeği ...
Mersin´de Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Mersin´de Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
'Koronavirüs testi yapacağız' diyerek yaşlı kadının altınlarını çaldılar
YEREL HABERLER 'Koronavirüs testi yapacağız' diyerek yaşlı kadının ...
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 23 gözaltı Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 23 ...
Demir: "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın bir yolu da spordur"
YEREL HABERLER Demir: "Gençleri kötü alışkanlıklardan ...
Akkuyu NGS, Türk firmalarına fırsat sunmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Akkuyu NGS, Türk firmalarına fırsat sunmaya devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X