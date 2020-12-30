Özdemir: “İstikrar ortamının oluşması en büyük arzumuz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özdemir: “İstikrar ortamının oluşması en büyük arzumuz”

İHA

Özdemir: “İstikrar ortamının oluşması en büyük arzumuz”

– Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin’in ihracatının yılın 11 ayında geçen yıla göre yüzde 13 artarak 1,8 milyar dolara çıktığını, borsası işlem hacminin de yüzde 15 artışla 9 milyar dolar olduğunu bildirdi. Özdemir, iş dünyasının 2021’den öncelikli beklentisinin ise salgın sürecinin sona ermesi, ekonomik açıdan belirsizliğin ortadan kalkması ve istikrar ortamı olduğunu vurguladı.
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Özdemir, yazılı bir açıklama yaparak, 2020 yılı ekonomisini değerlendirerek, 2021’den beklentilerini dile getirdi. Yılın ilk çeyreğinde küresel çapta yayılan korona virüs salgınının, global açıdan belirsizlikleri artırdığını ve azalan küresel talep ile zorunlu üretim kısıtlamalarının dünya ticaret hacminde keskin düşüşlere yol açtığını belirten Özdemir, “Ülkemizde ise bu süreçte iç talebi ve istihdamı destekleyici tedbirlerin katkısıyla yılın üçüncü çeyreğinde önemli bir toparlanma görüldü. Türkiye, bu dönemde yüzde 6,7 büyüme kaydetti” dedi.

“Mersin ihracatı, yılın 11 ayında 1,8 milyar dolar oldu”
Mersin ekonomisinin bu yıl izlediği seyri de değerlendiren Özdemir, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Mersin’in yılın ilk 11 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artırarak 1,8 milyar dolara taşıdığını vurguladı. Özdemir, “Irak, Rusya, Almanya ve Ukrayna en önemli ihraç pazarlarımız oldular” ifadelerini kullandı.

“Borsamızın işlem hacmi 9 milyar dolara çıktı”
Mersin Ticaret Borsasında da kent ekonomisindeki gelişmelere paralel bir seyir izlendiğini kaydeden Özdemir, şu bilgileri verdi:
“Mersin Ticaret Borsası 2019 yılında 7,8 milyar TL seviyesinde gerçekleştirdiği işlem hacmini, bu yıl yüzde 15 artırarak 9 milyar TL düzeyine çıkardı. Bakliyat ve narenciyede borsamız Türkiye genelinde bulunan 113 ticaret borsası içerisinde işlem hacmi olarak ilk sırada yer alıyor.”

“Tarım ve gıda sektörü, kent ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürdü”
Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgınıyla birlikte tarım ve gıda ürünlerinin, sürecin başlangıcından itibaren en fazla talep gören ürünler arasında bulunduğunu anımsatan Özdemir, “Mersin ekonomisi açısından da tarım ve gıda sektörünün ayrı bir önemi bulunmaktadır. Kentimizin ihracat gelirinin yaklaşık yüzde 70'lik bölümünü tarım ve gıda ürünleri oluşturmaktadır. Mersin, tarımsal gelirde Türkiye genelinde 5’inci, tarım ve gıda ihracatında ise 4’üncü konumdadır. Dolayısıyla tarım ve gıda ürünlerine talebin arttığı bu dönemde Mersinli firmalar hem yurtiçi talebin karşılanması hem de ihracat performansı açısından kent ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamışlardır” değerlendirmesini yaptı.

“İstikrar ortamının oluşması en büyük arzumuzdur”
Özdemir, yeni yıldan beklentilerini de şöyle aktardı:
“2021 yılında öncelikli temennimiz salgın sürecinin sona ermesi, ekonomik açıdan belirsizliğin ortadan kalkması ve üçüncü çeyrekte başlayan toparlanma eğilimin devam ederek istikrar ortamına dönüşmesidir. Her zaman olduğu gibi üretmeye, yatırım yapmaya, ihraç etmeye ve istihdam sağlamaya devam ederek bu sürece katkı sunmak, iş dünyası olarak en öncelikli vazifemizdir. Diğer yandan, Çukurova Bölgesel Havalimanı, Yeni Konteyner Limanı, TarsusKazanlı Turizm Projesi, ÇeşmeliTaşucu Otoyolu, Mersin Lojistik Merkezi gibi projeler ile kentimiz tarımgıda, lojistik ve turizm merkezine dönüşebilir. Yeni yılda, uzun süredir bekleyen bu projelere yönelik de adımların atılacağını umut ediyoruz. Kent ve ülke olarak daha fazla kalkındığımız, sağlık, refah ve mutluluk seviyemizin arttığı, birlik ve beraberlik ruhunun hüküm sürdüğü bir yıl geçirmemizi diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gökalp: "Kadınlarımız 'şiddetle mücadele' konusunda bilinçlendirilmeli"
YEREL HABERLER Gökalp: "Kadınlarımız 'şiddetle mücadele' konusunda ...
Sektör kalifiye personel bulamamaktan şikayetçi
YEREL HABERLER Sektör kalifiye personel bulamamaktan şikayetçi
Zihinsel engelli genç durdurduğu araçların önünde gösteri yaptı Araçlardakiler verdikleri paralarla gencin yüzünü güldürürken, polisin duran trafiği açmasıyla gösteri sona erdi
YEREL HABERLER Zihinsel engelli genç durdurduğu araçların önünde ...
"Görsel ilaç taşıma kutusu"na uluslararası patent Öğr. Gör. Mehtap Buğdaycı ve Dr. Öğr. üyesi Semra Çelik'in yanlış ilaç kullanımının önüne geçmek amacıyla hazırladıkları çalışmanın patenti 3 yıl sonra kabul edildi
YEREL HABERLER "Görsel ilaç taşıma kutusu"na uluslararası patent Öğr. ...
Çamlıyayla’da öğrencilere tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER Çamlıyayla’da öğrencilere tablet dağıtıldı
Mersin’de orman köylüsüne 8 milyon 700 bin TL kredi desteği verildi
YEREL HABERLER Mersin’de orman köylüsüne 8 milyon 700 bin TL kredi ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl konserleriyle evlere konuk oluyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl konserleriyle ...
Uzm. Dr. Diri: “Türkiye’de 40 yaşın üstündeki her 7-8 kişiden biri kronik böbrek hastası” Nefroloji Uzmanı Dr. Banu Diri, böbrek hastaların uzun yıllar boyunca hasta olduklarının farkına varamadıklarını söyledi Uzm. Dr. Diri: “Farkına vardıklarında üçte birinde iş işten geçmiş oluyor”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Diri: “Türkiye’de 40 yaşın üstündeki her 7-8 ...
Altay’dan Silifke Belediyespor’a marş
YEREL HABERLER Altay’dan Silifke Belediyespor’a marş
Silifke Kaymakamı Nazlı'dan tarıma destek
YEREL HABERLER Silifke Kaymakamı Nazlı'dan tarıma destek
Yer fıstığı değil yumurta Tavuk sahibine yer fıstığına benzeyen yeni yıl hediyesi yumurta verdi
YEREL HABERLER Yer fıstığı değil yumurta Tavuk sahibine yer ...
Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı
YEREL HABERLER Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı
Tarsus halinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Tarsus halinde korkutan yangın
Başkan Tarhan’dan esnafa yeni yıl ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Tarhan’dan esnafa yeni yıl ziyareti
Akdeniz’de sokaklar yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de sokaklar yenileniyor
Toroslar’ın yaylalarında yol çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar’ın yaylalarında yol çalışmaları aralıksız ...
Mezitli Belediyesi, yeni yılı dolu dolu etkinliklerle kutluyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, yeni yılı dolu dolu etkinliklerle ...
26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı
YEREL HABERLER 26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı
Mezitli Belediyesinin iyilik hareketine her yerden destek geliyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinin iyilik hareketine her yerden ...
Tarsus Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 lira oldu
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 ...
Büyükşehir'in stantlarını kadınlar el emeği ürünleriyle bezedi
YEREL HABERLER Büyükşehir'in stantlarını kadınlar el emeği ...
Mersin´de Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Mersin´de Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
'Koronavirüs testi yapacağız' diyerek yaşlı kadının altınlarını çaldılar
YEREL HABERLER 'Koronavirüs testi yapacağız' diyerek yaşlı kadının ...
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 23 gözaltı Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 23 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X