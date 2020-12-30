Mersin'de kaçak avlanan 4 kişiye 50 bin lira ceza kesildi

Mersin'de kaçak yaban keçisi avladıkları belirlenen 4 kişiye, toplam 50 bin 391 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Çukurbağ Mahallesi'nde bulunan yaban hayati geliştirme sahasında kaçak av yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile birlikte çalışma başlattı. Bölgenin giriş ve çıkışlarını kapatan jandarma ekipleri, içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir araçta yaptığı aramada, kesilmiş yaban keçisine ait et parçaları ile 3 adet av tüfeği ele geçirdi.

Suçlarını itiraf eden şüphelilere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince 37 bin 671 TL, jandarma ekiplerince ise sokağa çıkma yasağını ihlal etmelerinden dolayı 12 bin 720 TL olmak üzere toplam 50 bin 391 lira idari para cezası uygulandı.

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