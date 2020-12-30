4 bin arıcı e-ticarete adım attı, ilk ballar sağlık çalışanlarına Erdemli Belediyesinin projesiyle bir araya gelen 4 bin bal üreticisi "Merbal" patentli ismiyle e-ticarette yerini aldı

Mersin'de ‘Erdemli ETicaret Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında 4 bin arıcı eticarete adım attı. Arıcılar, eticaretteki ilk ballarını pandemi sürecinin kahramanları sağlık çalışanları ile paylaştı. Merbal markasıyla eticarette yerini alan Mersinli arıcıların 1,5 ton balı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından satın alınarak ilçedeki yaklaşık bin 500 sağlık çalışanına hediye edildi.

Pandemi sürecinde üretici ve esnafın pazar sorunu ortadan kaldırmak için Erdemli Belediyesi tarafından başlatılan ‘Erdemli ETicaret Dijital Dönüşüm Projesi' meyvelerini veriyor. Erdemli Belediyesi ilk olarak, Türkiye’nin en iyi eticaret uzmanlarının içerisinde olduğu bir ekip ile arıcıları buluşturdu. Ardından arıcılara 21 gün süren temel eğitim verildi.

Pandemi kurallarına göre düzenlenen eğitimde Mersin Arı Yetiştiriciler Birliği ’de yerini aldı. Erdemli ilçesinde 800, Mersin genelinde ise 4 bin üyesi bulunan birlik eticaret sisteminin de kurulmasıyla hazırlığını tamamladı.

Mersin Arıcılar Birliği, Merbal markasıyla kendi bal markasını kurdu. Üretici kendi ürettiği balı aracısız tüketiciye ulaştırmak için ilk adımı atarken gelecekten de ümitli.

Türkiye’nin bal üretiminde Mersin’in önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersinli arıcılarla el birliği, gönül birliği yaparak çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. Başkan Tollu, “Tarımda senede üç sefer verim elde ettiğimiz bu toprakların ürünlerini, dünya pazarıyla buluşturmak adına ‘E Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi’ başlattık. Bu dönüşüm projesi kapsamında Erdemli'de ürettiğimiz ürünlerin tamamını dünya pazarı ile buluşturmanın gayretini yaşıyoruz. Arıcılık Erdemlimizde gerçekten çok önemli bir geçim kaynağı. Çok önemli bir ekonomik değer. Erdemlimizde şu anda derneğe kayıtlı olan 800 tane arıcımız var. Mersin genelinden bunu düşündüğümüzde 4 binden fazla üyesi olan bir birliğimiz var. Bu teşkilatın mensuplarıyla biz el birliği, gönül birliği içerisinde oluyoruz. Erdemlimizde katkısız olan, doğal olan ballarımızı dünya pazarı ile buluşturuyoruz" dedi.



"Ürünleri dünya pazarı ile buluşturuyoruz"

"Belediyeler rutin hizmetlerinin yanı sıra kentin geleceğine vizyon oluşturması geleceği doğrultusunda yol çizmesi gerekiyor" diyen Başkan Tollu, "Üreticilerimiz Mersin Arıcılar Birliği Balı (Mersbal) markasını oluşturma gayreti içerisindeler. Malumuz ürünlerini dünya pazarı ile buluşturmanız için mutlaka bir markanızın oluşması gerekiyor. Özellikler arıcılar birliğimiz, birlik başkanımız vasıtasıyla da Mersin’de ki bütün üreticileri bir araya getiren Merbal adında bir teşkilat kurdular. Bu teşkilatla birlikte biz dünyanın en kaliteli balını, dünya pazarı ile buluşturuyoruz ve hem Erdemli arıcılarımızın hem de ülke ekonomimize katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

2006 yılında Merbal markasıyla patentlenen Mersin arıcıların balı dijital pazarda yerini almasıyla hak ettiği değere kavuşacak. Sistem sayesinde aracısız olarak dijital pazara ulaşacaklarını ifade eden Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt, “Biz Mersin’de 4 bin üyemizle, Türkiye’nin en güzel ballarının üretimini yapmaktayız. Erdemli Belediyesi ciddi bir şekilde bize desteklerini sundular. Sanal pazarlama konusunda ciddi bir alt yapı oluşturduk. Biz üyemizin elinde bulunan, kendi ürettiği o Toroslar’dan ve bölgeden ürettiği o balları toparlayıp, eticaret üzerinden tüketiciye, bütün Türkiye’ye ve dünyaya direk satışa sunma imkanı sağlayacağız” diye konuştu.

Mersinli arıcılar ise dijital pazardan umutlu. Ürettikleri en iyi balları aracısız olarak satmanın heyecanını yaşayan arıcı Elif Altıner ise “Şimdi kendim 150200 arı kovanına bakıyorum. Çocuklarımla birlikte, eğitimimizi tamamladık. Göçebe arıcılık yapıyoruz. Bölgemizin havası, iklimi mükemmel. Çeşit çeşit çiçekler var, tek bir bitkiye bağlı değil. Binlerce çiçekten bal alıyorlar. Artık bizde ballarımızı değerinde satabiliriz. Analizlerini yaptırıp, hak ettiği değere satabiliriz. Biz kendimizi ifade edemiyoruz. Ama başkanımız, belediye başkanımız, arkamızda olursa ilerleriz. Hakkıyla balımızı satarız” diye konuştu.



Başkan Tollu'dan sağlık çalışanlarına bal hediyesi

Merbal markasıyla eticarette yerini alan Mersinli arıcıların 1,5 ton balı Erdemli Belediye Başkanı tarafından satın alınarak ilçedeki yaklaşık bin 500 sağlık çalışanına hediye edildi. Ballar Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt tarafından sağlık kuruluşlarının müdürlerine teslim edildi. Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erman Eker, sağlık çalışanları adına emeği geçenlere teşekkür etti.

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