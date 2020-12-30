4 bin arıcı e-ticarete adım attı, ilk ballar sağlık çalışanlarına Erdemli Belediyesinin projesiyle bir araya gelen 4 bin bal üreticisi "Merbal" patentli ismiyle e-ticarette yerini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 bin arıcı e-ticarete adım attı, ilk ballar sağlık çalışanlarına Erdemli Belediyesinin projesiyle bir araya gelen 4 bin bal üreticisi "Merbal" patentli ismiyle e-ticarette yerini aldı

İHA

4 bin arıcı e-ticarete adım attı, ilk ballar sağlık çalışanlarına Erdemli Belediyesinin projesiyle bir araya gelen 4 bin bal üreticisi "Merbal" patentli ismiyle e-ticarette yerini aldı

Mersin'de ‘Erdemli ETicaret Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında 4 bin arıcı eticarete adım attı. Arıcılar, eticaretteki ilk ballarını pandemi sürecinin kahramanları sağlık çalışanları ile paylaştı. Merbal markasıyla eticarette yerini alan Mersinli arıcıların 1,5 ton balı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından satın alınarak ilçedeki yaklaşık bin 500 sağlık çalışanına hediye edildi.
Pandemi sürecinde üretici ve esnafın pazar sorunu ortadan kaldırmak için Erdemli Belediyesi tarafından başlatılan ‘Erdemli ETicaret Dijital Dönüşüm Projesi' meyvelerini veriyor. Erdemli Belediyesi ilk olarak, Türkiye’nin en iyi eticaret uzmanlarının içerisinde olduğu bir ekip ile arıcıları buluşturdu. Ardından arıcılara 21 gün süren temel eğitim verildi.
Pandemi kurallarına göre düzenlenen eğitimde Mersin Arı Yetiştiriciler Birliği ’de yerini aldı. Erdemli ilçesinde 800, Mersin genelinde ise 4 bin üyesi bulunan birlik eticaret sisteminin de kurulmasıyla hazırlığını tamamladı.
Mersin Arıcılar Birliği, Merbal markasıyla kendi bal markasını kurdu. Üretici kendi ürettiği balı aracısız tüketiciye ulaştırmak için ilk adımı atarken gelecekten de ümitli.
Türkiye’nin bal üretiminde Mersin’in önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersinli arıcılarla el birliği, gönül birliği yaparak çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. Başkan Tollu, “Tarımda senede üç sefer verim elde ettiğimiz bu toprakların ürünlerini, dünya pazarıyla buluşturmak adına ‘E Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi’ başlattık. Bu dönüşüm projesi kapsamında Erdemli'de ürettiğimiz ürünlerin tamamını dünya pazarı ile buluşturmanın gayretini yaşıyoruz. Arıcılık Erdemlimizde gerçekten çok önemli bir geçim kaynağı. Çok önemli bir ekonomik değer. Erdemlimizde şu anda derneğe kayıtlı olan 800 tane arıcımız var. Mersin genelinden bunu düşündüğümüzde 4 binden fazla üyesi olan bir birliğimiz var. Bu teşkilatın mensuplarıyla biz el birliği, gönül birliği içerisinde oluyoruz. Erdemlimizde katkısız olan, doğal olan ballarımızı dünya pazarı ile buluşturuyoruz" dedi.

"Ürünleri dünya pazarı ile buluşturuyoruz"
"Belediyeler rutin hizmetlerinin yanı sıra kentin geleceğine vizyon oluşturması geleceği doğrultusunda yol çizmesi gerekiyor" diyen Başkan Tollu, "Üreticilerimiz Mersin Arıcılar Birliği Balı (Mersbal) markasını oluşturma gayreti içerisindeler. Malumuz ürünlerini dünya pazarı ile buluşturmanız için mutlaka bir markanızın oluşması gerekiyor. Özellikler arıcılar birliğimiz, birlik başkanımız vasıtasıyla da Mersin’de ki bütün üreticileri bir araya getiren Merbal adında bir teşkilat kurdular. Bu teşkilatla birlikte biz dünyanın en kaliteli balını, dünya pazarı ile buluşturuyoruz ve hem Erdemli arıcılarımızın hem de ülke ekonomimize katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.
2006 yılında Merbal markasıyla patentlenen Mersin arıcıların balı dijital pazarda yerini almasıyla hak ettiği değere kavuşacak. Sistem sayesinde aracısız olarak dijital pazara ulaşacaklarını ifade eden Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt, “Biz Mersin’de 4 bin üyemizle, Türkiye’nin en güzel ballarının üretimini yapmaktayız. Erdemli Belediyesi ciddi bir şekilde bize desteklerini sundular. Sanal pazarlama konusunda ciddi bir alt yapı oluşturduk. Biz üyemizin elinde bulunan, kendi ürettiği o Toroslar’dan ve bölgeden ürettiği o balları toparlayıp, eticaret üzerinden tüketiciye, bütün Türkiye’ye ve dünyaya direk satışa sunma imkanı sağlayacağız” diye konuştu.
Mersinli arıcılar ise dijital pazardan umutlu. Ürettikleri en iyi balları aracısız olarak satmanın heyecanını yaşayan arıcı Elif Altıner ise “Şimdi kendim 150200 arı kovanına bakıyorum. Çocuklarımla birlikte, eğitimimizi tamamladık. Göçebe arıcılık yapıyoruz. Bölgemizin havası, iklimi mükemmel. Çeşit çeşit çiçekler var, tek bir bitkiye bağlı değil. Binlerce çiçekten bal alıyorlar. Artık bizde ballarımızı değerinde satabiliriz. Analizlerini yaptırıp, hak ettiği değere satabiliriz. Biz kendimizi ifade edemiyoruz. Ama başkanımız, belediye başkanımız, arkamızda olursa ilerleriz. Hakkıyla balımızı satarız” diye konuştu.

Başkan Tollu'dan sağlık çalışanlarına bal hediyesi
Merbal markasıyla eticarette yerini alan Mersinli arıcıların 1,5 ton balı Erdemli Belediye Başkanı tarafından satın alınarak ilçedeki yaklaşık bin 500 sağlık çalışanına hediye edildi. Ballar Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt tarafından sağlık kuruluşlarının müdürlerine teslim edildi. Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erman Eker, sağlık çalışanları adına emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı kadının kolundaki altın bilezikleri çalanlardan biri yakından tanıdığı komşusu çıktı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının kolundaki altın bilezikleri çalanlardan ...
Mersin'de kaçak avlanan 4 kişiye 50 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Mersin'de kaçak avlanan 4 kişiye 50 bin lira ceza ...
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu; 7 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu; 7 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
Öğrenim yardımının kasım ve aralık ayı tutarları hesaplara yatırıldı
YEREL HABERLER Öğrenim yardımının kasım ve aralık ayı tutarları ...
Özdemir: “İstikrar ortamının oluşması en büyük arzumuz”
YEREL HABERLER Özdemir: “İstikrar ortamının oluşması en büyük ...
Gökalp: "Kadınlarımız 'şiddetle mücadele' konusunda bilinçlendirilmeli"
YEREL HABERLER Gökalp: "Kadınlarımız 'şiddetle mücadele' konusunda ...
Sektör kalifiye personel bulamamaktan şikayetçi
YEREL HABERLER Sektör kalifiye personel bulamamaktan şikayetçi
Zihinsel engelli genç durdurduğu araçların önünde gösteri yaptı Araçlardakiler verdikleri paralarla gencin yüzünü güldürürken, polisin duran trafiği açmasıyla gösteri sona erdi
YEREL HABERLER Zihinsel engelli genç durdurduğu araçların önünde ...
"Görsel ilaç taşıma kutusu"na uluslararası patent Öğr. Gör. Mehtap Buğdaycı ve Dr. Öğr. üyesi Semra Çelik'in yanlış ilaç kullanımının önüne geçmek amacıyla hazırladıkları çalışmanın patenti 3 yıl sonra kabul edildi
YEREL HABERLER "Görsel ilaç taşıma kutusu"na uluslararası patent Öğr. ...
Çamlıyayla’da öğrencilere tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER Çamlıyayla’da öğrencilere tablet dağıtıldı
Mersin’de orman köylüsüne 8 milyon 700 bin TL kredi desteği verildi
YEREL HABERLER Mersin’de orman köylüsüne 8 milyon 700 bin TL kredi ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl konserleriyle evlere konuk oluyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl konserleriyle ...
Uzm. Dr. Diri: “Türkiye’de 40 yaşın üstündeki her 7-8 kişiden biri kronik böbrek hastası” Nefroloji Uzmanı Dr. Banu Diri, böbrek hastaların uzun yıllar boyunca hasta olduklarının farkına varamadıklarını söyledi Uzm. Dr. Diri: “Farkına vardıklarında üçte birinde iş işten geçmiş oluyor”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Diri: “Türkiye’de 40 yaşın üstündeki her 7-8 ...
Altay’dan Silifke Belediyespor’a marş
YEREL HABERLER Altay’dan Silifke Belediyespor’a marş
Silifke Kaymakamı Nazlı'dan tarıma destek
YEREL HABERLER Silifke Kaymakamı Nazlı'dan tarıma destek
Yer fıstığı değil yumurta Tavuk sahibine yer fıstığına benzeyen yeni yıl hediyesi yumurta verdi
YEREL HABERLER Yer fıstığı değil yumurta Tavuk sahibine yer ...
Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı
YEREL HABERLER Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı
Tarsus halinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Tarsus halinde korkutan yangın
Başkan Tarhan’dan esnafa yeni yıl ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Tarhan’dan esnafa yeni yıl ziyareti
Akdeniz’de sokaklar yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de sokaklar yenileniyor
Toroslar’ın yaylalarında yol çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar’ın yaylalarında yol çalışmaları aralıksız ...
Mezitli Belediyesi, yeni yılı dolu dolu etkinliklerle kutluyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, yeni yılı dolu dolu etkinliklerle ...
26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı
YEREL HABERLER 26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X