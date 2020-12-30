Mersin, 24 yeni ambulansa kavuştu Sağlık Bakanlığı tarafından Mersin’e tahsis edilen 3’ü yenidoğan olmak üzere 24 ambulans, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi Bahçacı: “Mersin’in ambulans sayısı 122’e yükseldi”

– Sağlık Bakanlığı tarafından Mersin’e tahsis edilen 3’ü yenidoğan olmak üzere 24 ambulans, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su, ambulansların kente ulaşmasını sosyal medya hesabından duyururken, teslim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçaçı, “Mersin’in ambulans sayısı 122’e yükseldi” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen 3’ü yenidoğan ambulansı olmak üzere 24 yeni ambulans hizmete girdi. Mersin Valisi Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlık Bakanlığımızca ilimize 3’ü yenidoğan ambulansı olmak üzere 24 adet yeni ambulans tahsis edilmiştir. Mersin’imize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



“Ambulanslarımızın yaş ortalaması 2 yıla düştü”

Öte yandan, yeni ambulanslar törenle İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, yeni araçlarla birlikte Mersin’in ambulans sayısının 122’e yükseldiğini söyledi.

Ambulansların teslim töreninde konuşan Bahçacı, yeni hizmete giren ambulanslarla birlikte acil sağlık hizmetlerinin daha da güçlendiğine vurgu yaparak, “Acil sağlık hizmetlerinin başarısının en önemli göstergelerinden biri vakaya ulaşım süresidir. Acil sağlık hizmetlerimiz yaygın istasyon ağıyla vakalara Türkiye ortalamasından daha iyi bir sürede müdahale ediyorlar. Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilen ambulanslarla birlikte eminim ki bu süreyi daha da kısaltacağız. Ayrıca bu ambulanslarımızın hizmete girmesi ile birlikte araç parkımızdaki ambulanslarımızın yaş ortalaması da 2 yıla düştü. Yeni ambulanslarımızı merkeze uzak ilçelerimizden başlayarak bir planlama çerçevesinde istasyonlarımıza dağıtacağız. Acil sağlık hizmetleri olarak bin 24 personelimizle birlikte biz büyük bir aileyiz ve gece gündüz demeden vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” diye konuştu.



“Acil sağlık hizmetinden çekilen ambulanslar başka birimlerde kullanılacak”

Yeni hizmete girecek ambulanslar ile birlikte acil sağlık hizmetlerinden çekilecek olan ambulansların modifiye edilerek başka birimlerde kullanılacağını belirten Bahçacı, “Acil sağlık hizmetlerinde kullanım ömrünü tamamlayan araçlarımızı yeniden düzenleyerek nakil ambulansı ve evde sağlık hizmetleri birimlerimizde kullanmaya devam edeceğiz. Böylece ekonomik olarak da artı bir değer sağlayacağız. Nihayetinde geri çektiğimiz araçların ortalama yaşı 67 yıl” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından İl Ambulans Servisi Başhekimliğine geçen Bahçacı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Gül, Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Öz ve Başhekim Turgay Kuş ile birlikte 2020 yılının kısa bir değerlendirmesini yaptı.

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