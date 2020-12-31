Silifke’de sahte içki operasyonu

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Saray Mahallesinde bir iş hanında sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonda, 14 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, 750 gram toz anason kiti, 3 şişe sıvı içki kiti, 6 parça damıtma düzeneği, 2 alkol derece ölçme aleti, 7 boş şişe ele geçirildi.

Olayla ilgili V.Ş. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.