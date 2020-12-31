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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir ekipleri, sokağa çıkma yasağında da sahada olacak

İHA

Büyükşehir ekipleri, sokağa çıkma yasağında da sahada olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşı için uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağında da tüm birimleri ile çalışmayı sürdürecek.
31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacak kısıtlamalarda da Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile hizmet vermeye devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren toplu taşıma seferleri, hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma yasağındaki sefer saatlerindeki gibi hizmet vermeye devam edecek. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de zaman ve saat farkı gözetmeksizin 7/24 hizmet verecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar, sokaklar, üst geçitler ve alt geçitlerde çalışmalarını devam ettirecek. Halk sağlığı için kaldırım temizleme ile yıkama gibi çalışmalar vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde sürecek.
Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, herhangi bir şikayete karşı kent genelinde hizmet vermeyi sürdürecek. Olumsuzluklara karşı zabıta ekipleri halihazırda beklerken, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın hasta nakil hizmetleri bu süreçte de devam edecek.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görev yapan ekipler, yasakta caddelerin boş kalmasını fırsat bilerek kent genelindeki park ve bahçelerdeki çalışmaları ile bitkilerin budama işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirecek.
Mersin’in merkezinden kırsal kesimlerine kadar çalışmalarını sürdüren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ise bu yasak süresince de kent merkezinde birçok noktada çalışmalarını titizlikle devam ettirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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