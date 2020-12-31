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Akkuyu NGS bölgeyi cazibe merkezi haline getirdi Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar: "Bölgedeki sosyal hareketlilik iyi sonuçlar getirecek"

İHA

Akkuyu NGS bölgeyi cazibe merkezi haline getirdi Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar: "Bölgedeki sosyal hareketlilik iyi sonuçlar getirecek"

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali nedeniyle, bölge cazibe merkezi haline geldi.
Yaklaşık 6 bini aşkın kişinin çalıştığı proje, santral civarını Ankara’dan Kayseri’ye, Sivas’tan İstanbul’a çok sayıda yatırımcı için de cazibe merkezi haline getirdi. Santralin kurulduğu Büyükeceli’ye yakın Silifke ve Taşucu’nda konut inşaatlarının sayısı artıyor. Ulusal ve uluslararası ünlü marka ile zincir marketler bölgede mağaza açıyor. Gelişmelerden en olumlu etkilenen merkezlerden biri olan ve proje öncesinde kış aylarındaki nüfusu 10 bin civarında olan Taşucu, şu anda yaklaşık 50 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Bu nüfusun artmasındaki en önemli pay ise Akkuyu NGS sahasında görev yapan Türk ve Rus çalışanlara ait. Pandeminin etkisiyle pek çok yerde turizm olumsuz etkilenirken, Taşucu’ndaki otellerde ise yer bulunmuyor.

Bölgedeki konut projeleri artıyor
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Taşucu’nda yeni konutlar inşa etmek için başlayan çalışmaların son dönemde büyük bir artış gösterdiğine dikkat çekti. Kaynar, “Akkuyu NGS inşaatının hızlanmasıyla Taşucu’nda insan popülasyonu inanılmaz bir artış gösterdi. Buna bağlı olarak konut talebi artınca, hemen her noktada yeni inşaatların startı verildi. Şu sıralarda devam eden pek çok inşaat var. Örneğin Taşucu ile Silifke arasındaki bir bölgeye Akkuyu NGS sahasında görev yapan Rus çalışanlar için kurulacak 3 bin konutluk yerleşim merkezi, şu anda proje aşamasında. Rus nüfus yoğunluğu Taşucu’ndaki gibi olmasa da Silifke’de de çok fazla” dedi.

Turizm canlandı, otellerde yer yok
Kaynar, artan talebi karşılamaya yönelik ticari faaliyetlerin yöre halkının kazancını artırdığına da dikkat çekti. Özellikle hizmet sektöründe yaşanan yoğunluğun Taşucu’nu Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmeye başladığını ifade eden Kaynar, “Akkuyu NGS inşaatı Taşucu’na sosyal bir canlılık getirdi. Pandeminin de etkisiyle turizm pek çok noktada can çekişirken Taşucu’ndaki otellerde boş yer bulunmuyor. Şu an itibariyle bölgede boş daire de yok. Hizmet sektöründe de müthiş bir hareketlilik söz konusu. Örneğin Taşucu’na son dönemde bir araç kiralama şirketi geldi ve şube açma hazırlığı yapıyor. Sosyal yaşamımız giderek hareketleniyor. Ben bütün bunların bölge için iyi sonuçlar getireceği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.
Kaynar, bu yoğunlukla birlikte artan bazı ihtiyaçlar olduğunu belirterek şöyle devam etti:
“Elbette bölgede nüfusun artması belli gereksinimleri de beraberinde getirdi. Bu ihtiyaçlar sadece konut ya da sosyal hayatı canlandıracak kafe ve restoranlarla sınırlı değil. Bu süreçte Taşucu’nun ulaşım ihtiyacı da büyüdü. Bu noktada, ÇeşmeliTaşucu otoban yolunun hızlandırılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bu yola olan ihtiyaç çok fazla. İleride Çukurova Bölgesel Havaalanı bitince bu yük azalabilir ancak acil olarak bu otobanın tamamlanması gerekiyor.”

Yatırım merkezi oluyor
Bölgedeki konut hareketliliğini en iyi bilen isimlerden biri ise Taşucu’nda uzun yıllardır emlakçılık yapan Mesut Katı. Bölgedeki hareketliliğin arsaların ve gayrimenkullerin büyük oranda değerlenmesini sağladığını belirten Katı, konuya ilişkin şöyle konuştu:
“Bölgemizde artan konut ihtiyacını karşılamak için çok sayıda inşaat başladı ve ilerliyor. Bu elbette mahalledeki hareketliliği artırarak konut fiyatlarının da değerlenmesini sağladı. 1 yıl önce burada 250 bin TL olan 2+1 gayrimenkuller şu an 400 bin TL’ye yükseldi. Kira bedelleri de 34 bin lira gibi, 600 dolar gibi rakamlara ulaştı bu durum da gayrimenkullerin değerini oldukça artırdı. Arsalar da aynı şekilde şu anda çok değerli. Sadece bölge halkı değil, Anadolu’dan da pek çok kişi buraya yatırım yapıyor. Yerli halk da bu ekonomik hareketlilikten son derece memnun.”
Yöre halkından pek çok kişinin evlerinin bir bölümünü Akkuyu NGS’nin Rus çalışanlarına kiraya verdiğini de söyleyen Katı, “Bu durum bölge halkına yeni gelir kapıları açtı. Evlerinin bir odasını çalışanlara kiraya verenler çok fazla. Zaten Rus çalışanlar da Taşucu’nu çok seviyor. Bölgemiz yakında Alanya’yı, Antalya’yı geride bırakacak. Taşucu hareketlendikçe, talebin de artacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Katı, Taşucu’nda pek çok konfeksiyon mağazasının, diş polikliniğinin ve zincir marketin de açıldığına dikkati çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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