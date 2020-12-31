Mersin Emniyet Müdürlüğü Whtsapp ihbar hattı gelecek şikayetleri bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Whtsapp ihbar hattı gelecek şikayetleri bekliyor

İHA

Mersin Emniyet Müdürlüğü Whtsapp ihbar hattı gelecek şikayetleri bekliyor

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Whatsapp ihbar hattının faaliyetine devam ettiğini duyurarak, vatandaşların bu numaradan sesli, yazılı ve görüntülü olarak ihbarda bulunabileceğini bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart 2019 yılında kurulan Whatsapp ihbar hattı, çalışmalarını sürdürüyor. Toplumda kendine önemli bir yer edinmiş olan sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarının toplum içerisinde etkisini her alanda fark ettirdiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşların suç ve suçlularla mücadele kapsamında gördükleri veya şahit oldukları olayları anında aktarabilecekleri, yazabilecekleri, fotoğraf andırabilecekleri ve sesli olarak da ihbarda bulunabilecekleri '0552 1553333' numaralı Whatsapp ihbar hattımız faaliyettedir" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu proje ile çocuklar yüzme öğreniyor 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında, Mersin'de 2020 yılının son grubunda yüzme eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Bu proje ile çocuklar yüzme öğreniyor 'Yüzme Bilmeyen ...
Akkuyu NGS bölgeyi cazibe merkezi haline getirdi Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar: "Bölgedeki sosyal hareketlilik iyi sonuçlar getirecek"
YEREL HABERLER Akkuyu NGS bölgeyi cazibe merkezi haline ...
Çetinkaya: "Korona paylaşımım yanlış yorumlandı"
YEREL HABERLER Çetinkaya: "Korona paylaşımım yanlış yorumlandı"
Büyükşehir ekipleri, sokağa çıkma yasağında da sahada olacak
YEREL HABERLER Büyükşehir ekipleri, sokağa çıkma yasağında da sahada ...
Kadın üreticilerden kadın cinayetlerine ortak tepki: "Artık yeter"
YEREL HABERLER Kadın üreticilerden kadın cinayetlerine ortak tepki: ...
Silifke’de sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Silifke’de sahte içki operasyonu
Andız pekmezine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Andız pekmezine yoğun ilgi
Toroslar'da yapılandırma başvuru süresi bir ay uzatıldı
YEREL HABERLER Toroslar'da yapılandırma başvuru süresi bir ay ...
Mersin, 24 yeni ambulansa kavuştu Sağlık Bakanlığı tarafından Mersin’e tahsis edilen 3’ü yenidoğan olmak üzere 24 ambulans, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi Bahçacı: “Mersin’in ambulans sayısı 122’e yükseldi”
YEREL HABERLER Mersin, 24 yeni ambulansa kavuştu Sağlık Bakanlığı ...
İnşaatta kumar oynayan 15 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER İnşaatta kumar oynayan 15 kişi suçüstü yakalandı
İnşaatta kumar oynarken yakalanan 15 kişiye 68 bin lira ceza
YEREL HABERLER İnşaatta kumar oynarken yakalanan 15 kişiye 68 bin ...
Seçer: “Yasaların kadına şiddeti önleyecek cezai müeyyideler içermesi gerekiyor” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi üyelerinin ziyaretinde, Türkiye’deki kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti
YEREL HABERLER Seçer: “Yasaların kadına şiddeti önleyecek cezai ...
Başkan Bozdoğan, Covid-19'a karşı sürücüleri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, Covid-19'a karşı sürücüleri ...
Mersin'de yarısı suya gömülmüş halde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de yarısı suya gömülmüş halde erkek cesedi ...
Su birikintisinde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Su birikintisinde erkek cesedi bulundu
4 bin arıcı e-ticarete adım attı, ilk ballar sağlık çalışanlarına Erdemli Belediyesinin projesiyle bir araya gelen 4 bin bal üreticisi "Merbal" patentli ismiyle e-ticarette yerini aldı
YEREL HABERLER 4 bin arıcı e-ticarete adım attı, ilk ballar sağlık ...
Yaşlı kadının kolundaki altın bilezikleri çalanlardan biri yakından tanıdığı komşusu çıktı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının kolundaki altın bilezikleri çalanlardan ...
Mersin'de kaçak avlanan 4 kişiye 50 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Mersin'de kaçak avlanan 4 kişiye 50 bin lira ceza ...
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu; 7 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu; 7 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
Öğrenim yardımının kasım ve aralık ayı tutarları hesaplara yatırıldı
YEREL HABERLER Öğrenim yardımının kasım ve aralık ayı tutarları ...
Özdemir: “İstikrar ortamının oluşması en büyük arzumuz”
YEREL HABERLER Özdemir: “İstikrar ortamının oluşması en büyük ...
Gökalp: "Kadınlarımız 'şiddetle mücadele' konusunda bilinçlendirilmeli"
YEREL HABERLER Gökalp: "Kadınlarımız 'şiddetle mücadele' konusunda ...
Sektör kalifiye personel bulamamaktan şikayetçi
YEREL HABERLER Sektör kalifiye personel bulamamaktan şikayetçi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X